王婉諭踢爆竹縣幼兒園暴力對待　教保人員塞玩具到嘴巴還暴打男童

▲時代力量立委王婉諭召開「踢爆新竹縣幼兒園暴力對待案！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭14日表示，新竹縣某幼兒園在2019年發生男童遭教保人員塞入玩具至嘴巴，導致受傷的不當對待事件，家屬還意外發現該名教保人員大力拉扯坐在椅子上的男童，使其摔至地面，地方主管機關實應該繼續行政調查，「如果調查屬實，就該要進行行政裁罰」。

王婉諭上午在立法院召開「踢爆新竹縣幼兒園暴力對待案！」記者會，控訴該園所管理不當、新竹縣教育局的行政調查疏失，呼籲教育部國教署盡速補足現行兒少虐待案件調查程序的缺失。

王婉諭指出，新竹縣某幼兒園在2019年7月10日發生男童遭教保人員塞入玩具至嘴巴，導致受傷的不當對待事件，當時受害男童家屬提告，卻在查驗監視器畫面時，意外發現該名教保人員暴力責打另一名男童的畫面，新竹縣教育局卻完全未通知該名受害男童及家屬，顯見調查的重大疏失。

受害男童阿嬤控訴，當他們去學校找園長跟主任時，園方都否認有不當對待的情事，後續僅回覆調閱監視器後，沒有發現小朋友被虐待，完全沒有認錯的意願。

男童阿嬤難過地說，家長辛辛苦苦賺錢，送小朋友去上幼兒園，卻讓小朋友心裡一直都有陰影，他們實在難以接受，倘若政府沒有善盡監督幼兒園的責任，受害家長便得承受此種無助與煎熬。

王婉諭指出，根據調閱的監視器畫面顯示，該名教保人員疑似情緒失控，大力拉扯坐在椅子上的男童，使其摔至地面，接著持續拍打男童的肩膀、手臂，更抓起男童的腳重重摔在地面，令人心痛。

王婉諭批評，新竹縣政府教育局除了將該教保員登載為不適任人員，並未依照《兒童及少年福利與權益保障法》公告行為人姓名、通知監視器畫面中另一位受害男童的家長，也沒有調查幼兒園是否有管理不當的過失。

王婉諭強調，教育部國教署已經承諾會在《幼兒教育及照顧法》、《教保人員服務條例》的子法中完備兒虐調查程序的規範，那就必須明定案件進入司法程序後，地方主管機關實應該繼續行政調查，如果調查屬實，就該要進行行政裁罰。

時代力量新竹縣議員參選人彭致豪則呼籲，新竹縣政府教育局除了將該教保員登載為不適任人員，仍然應該就幼兒園管理責任、是否應該依照《兒童及少年福利與權益保障法》公布行為人及機構名稱，進行裁處。