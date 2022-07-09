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竹北公24興隆公園啟用　楊文科化身瑪利歐與孩子嗨玩

竹北公24興隆公園啟用（圖／新竹縣政府提供）

▲竹北市公24興隆公園今（9日）舉辦剪綵啟用典禮，縣長化身馬力歐與孩子嗨玩。

地方中心／新竹報導

今夏實現孩子夢想「好玩的公園就在我家！」新竹縣長楊文科推動改造新竹縣22座特色公園，從前年開始納入公民參與意見，規畫設計竹北市公24興隆公園（科大二街與興嘉德街口），歷經約8個月施工時間，今（9日）由楊文科、立委林為洲、竹北市公所、多位民代等人為公園剪綵啟用，成功在都市中打造一個綠意盎然並兼具遊戲性的特色遊戲場！

揮別傳統罐頭遊具的興隆公園，園內設置7大主題區，擁有從國外進口的亞洲首座蝴蝶攀爬網、泰山麻繩擺盪、極限飛輪等遊具，共擁有18種遊戲設施體驗，好玩又有挑戰的設施，吸引不少從外縣市遠道而來的家庭，楊文科也化身成「瑪利歐」與孩子暢玩公園，孩子們玩得不亦樂乎，樂喊「公園好好玩！」現場也由好玩的劇團帶來「蟲蟲馬戲團」親子劇、溜溜球達人楊元慶、泡泡達人及氣球達人與現場大、小朋友開心互動。

竹北公24興隆公園啟用（圖／新竹縣政府提供）

▲▼興隆公園規劃7大主題曲，共有18種遊戲設施體驗，讓孩子們玩得不亦樂乎。

竹北公24興隆公園啟用（圖／新竹縣政府提供）

楊文科表示，新竹縣政府竹北、芎林共規劃了22 座特色公園，經過多次村里說明會、工作坊，收集民眾意見，在22座公園中首座啟用的興隆公園，以「森林」為主題，保留原有七成綠地，並打造全齡遊戲區，讓學齡前小孩到長輩都能共樂，鄉親來到公園就像在大自然中渡假。

楊文科指出，興隆公園旁除了既有公廁，一旁就是公有停車場，他十分重視民眾的意見，目前也與公所提出計畫，以改善公廁環境。至於其他21座公園，18座公園已進行動工，將於今年下半年至明年初陸續完工，其餘3座公園則配合地下停車場一併規劃動工，提供民眾、親子更多優質休憩空間。

竹北公24興隆公園啟用（圖／新竹縣政府提供）

▲興隆公園打造全齡遊戲區，讓學齡前小孩到長輩都能共樂。

負責公園設計的新翊規劃設計公司總設計師李吳博澄表示，興隆公園中與其他縣市公園不同的地方是，保留與新植了大量植栽，並規劃七大主題包含學齡前遊戲區、地景滑梯及竹林攀爬區、森林攀爬網主題曲、自然地景土丘遊戲區、共融設施區、保持身體健康區、親子喜愛的push bike跑道等區域，並運用各種石英砂、小礫石、草皮自然植栽，營造整體遊戲場域，同時打造無障礙的無縫安全鋪面。

李吳博澄說，園內遊具包含森林蝴蝶攀爬網、擺盪大索、森林遊戲小屋、轉轉杯、沙坑挖掘機、滑梯（磨石子、筒狀）、斜坡攀岩（岩塊、塑木）、竹林攀爬、鞦韆（鳥巢、親子、單板）、極限飛輪等，200公尺長的Push Bike區就具有4、5種障礙，以增加孩子的挑戰難度。

想瞭解其他公園工程最新進度、相關規劃設計、活動等資訊，歡迎追蹤「五色鳥飛閱公園」臉書粉絲專頁。 https://www.facebook.com/hsinchucountypark

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