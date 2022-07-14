　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

▲▼光泉豆漿,蛋白質,營養師Feibi,光泉無加糖豆漿,光泉高鈣鮮豆漿,光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿,健康認證。（圖／光泉提供）

▲營養師Feibi建議每餐攝取20g蛋白質。（圖／光泉提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人對於飲食的要求已經不只是要能吃飽，更要吃得好，根據衛福部國健署每日飲食指南，我國19～64歲成人每日平均豆魚蛋肉建議攝取量為6份，有約一半的國人攝取未達建議量，蛋白質為構成肌肉、器官的原料，有利於修補、建造身體組織，亦參與免疫、代謝相關酵素的作用，又被譽為「身體的積木」，是人體中必須的營養素，有別於過去「健身才要多吃蛋白質」的迷思，天天補充足量蛋白質是為健康加分的關鍵。

▲▼早晨運動。（圖／翻攝自PEXELS）

▲蛋白質是人體必須營養素，每天足量攝取更是健康助力。（圖／翻攝自PEXELS）

大家都知道要每天攝取足夠蛋白質，但是到底怎麼攝取、攝取多少才夠？餐餐計算營養素對專業的人來說都不是件容易的事了，更何況是在忙碌的生活裡還要注意蛋白質攝取量，營養師Feibi就經常在社群平台po文呼籲「增肌減脂」的重要性，對於蛋白質攝取量，她也提出「20g蛋白質剛剛好」的觀點，Feibi表示，20g蛋白質不僅可以有效刺激肌肉合成，對於忙碌的上班族來說，餐餐至少20g蛋白質的達成度也相對容易。

▲▼光泉豆漿,蛋白質,營養師Feibi,光泉無加糖豆漿,光泉高鈣鮮豆漿,光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿,健康認證。（圖／光泉提供）

Feibi直接幫你搭配好早餐組合！「豐富蛋白質400kcal早餐」，有「原味蛋餅＋光泉無加糖鮮豆漿」（409kcal）、「吐司＋荷包蛋＋光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿」（387kcal）、「鮮奶＋燕麥片＋水煮蛋一顆」（378kcal）、「地瓜＋茶葉蛋一顆＋光泉無加糖鮮豆漿」（408kcal），打破「健康飲食都很麻煩」、「在外面很難攝取足夠蛋白質」的迷思，Feibi幫讀者搭配好的組合，便利商店跟一般早餐店都可以輕鬆取得，補足每餐蛋白質需求比你想得更簡單。

▲▼光泉豆漿,蛋白質,營養師Feibi,光泉無加糖豆漿,光泉高鈣鮮豆漿,光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿,健康認證。（圖／光泉提供）

無糖豆漿因為不含乳糖，且黃豆富含大豆異黃酮、具有抗氧化活性，可提供多元營養素，也因為是植物性蛋白質，近年深獲消費者喜愛，但現代人重視食安問題，對吃進身體裡面的東西要求更高，營養師Feibi建議可以選擇有「健康認證」的產品，讓自己跟全家人飲用起來更安心。Feibi指出，「光泉無加糖鮮豆漿」就擁有調節血脂功能的健康認證，產品除了0額外加糖、0膽固醇，0消泡劑外，更有助於降低血中壞膽固醇與三酸甘油酯；而「光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿」富含膳食纖維可促進腸胃蠕動；年齡稍長的長輩，Feibi也建議可選擇「高鈣鮮豆漿」，添加鈣質有效補鈣，每日攝取足夠鈣質更可能有助於延緩骨質流失。

▲▼光泉豆漿,蛋白質,營養師Feibi,光泉無加糖豆漿,光泉高鈣鮮豆漿,光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿,健康認證。（圖／光泉提供）

忙碌的生活中，想要好好為自己或家人準備一餐成了奢望，但是再忙碌，也要照顧好自己，光泉豆漿健康認證系列，就是你全家人的神隊友，使用PX GO購買，或者利用全年無休的全聯小時達，讓健康不只即時更便利。

ET快訊
「泰版温貞菱」下海被逮！　警翻護照…客人才知自己「男上加男」
中華電信悄寄限定簡訊！「499吃到飽」方案曝光　網喊划算
日本第7波疫情來襲！BA.5將成主流毒株　單日確診「翻倍」增
曾國城悲嘆朱俐靜罹癌「發現太晚」　師兄畢書盡紅眼眶忍痛致哀
ET民調／陳時中正式參選　蔣萬安、黃珊珊最新支持度出爐
陳為民痛哭到說不出話！　陶晶瑩淚：她走得很安祥
台銀日圓匯價驚見「0.2199」！　再創25年新低
快訊／國道狠甩4紅斑馬　「囂張姐」抓到了！
台首大確定全面停招！　將協助學生轉學
辣妹暗巷幫口交　猴急哥凍未條扒光硬上...下場GG了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

早餐要吃什麼？搭配超商調味乳飲天王每天換　口味多到喝不膩

迎戰中元節！2大量販「超殺優惠、活動」一次看　百款商品買1送1

周末小確幸！超商「霜淇淋買1送1」連吃3天　口味任選

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

限時9天！超商「9大咖啡飲品優惠」來了　大杯燕麥拿鐵下殺53元

早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

漁業署長親站台+王令麟加碼挺　東森農場開賣龍虎斑、午仔魚狂銷千組

「身體會告訴你該吃什麼」　以健康食材調養家人身心、找回慢活人生

超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

【廣編】北台灣最火熱點！夏季限定首發到桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

正妹算帳飆速按計算機！ 網驚：我連數字都沒看完

迎戰中元節！2大量販「超殺優惠、活動」一次看　百款商品買1送1

周末小確幸！超商「霜淇淋買1送1」連吃3天　口味任選

每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

限時9天！超商「9大咖啡飲品優惠」來了　大杯燕麥拿鐵下殺53元

早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

漁業署長親站台+王令麟加碼挺　東森農場開賣龍虎斑、午仔魚狂銷千組

「身體會告訴你該吃什麼」　以健康食材調養家人身心、找回慢活人生

超狂！大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了　加碼吃脆薯沾啤酒燒烤醬

【廣編】北台灣最火熱點！夏季限定首發到桃園青埔　萬件好康隨抽隨中

【廣編】台灣飛人陳信安　教戰「關鍵保養」守則維持最佳狀態

民進黨全代會週日登場　「團結台灣顧好未來」小物搶先曝光

牙周炎抗生素藥膏「變成咖啡色」　全批號3500支預防性回收

「賠錢也要賣！」中華大學旁包租公開價828萬　打包賣14間學套

許光漢摘FENDI形象大使超狂！　與宋慧喬、李敏鎬成品牌家族一員

迎戰中元節！2大量販「超殺優惠、活動」一次看　百款商品買1送1

花圃驚見黑色生物「兩腳站立」抖臀倒退　姐姐看傻：我養到一隻熊

家中飛進「像石頭幼鳥」！網曝真實身分勸別撿：晚上會後悔

陳時中稱台北停滯令人不捨　黃珊珊：民眾搶口罩、疫苗、快篩才讓人不捨

「泰版温貞菱」下海被逮！　警翻護照…客人才知自己「男上加男」

鴻海奔向100%填息！國安基金效應、蘋果新機訂單旺　股價突破5日線

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

消費熱門新聞

明天搶！全家連3天咖啡買1送1

9大速食店最新優惠懶人包

限時9天！超商9大咖啡飲品優惠來了

摩斯新品上市！限時3天地瓜薯+冰紅茶優惠

KKLife肉捲、咖哩派擄獲懂吃老饕

年銷一億個包裝麵包之王！烘焙名師公開「究極」的美味秘密

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

換季童過敏家長好煩抗敏從吃做起

玉山U Bear卡＋「月購月有利」雙重回饋！

周末搶吃超商「霜淇淋買1送1」！

超商8元冰塊杯！飲料任2件最低0元

營養師：餐餐來點20g蛋白質

大人系零酒精「酒香牛肉堡」來了！

超商連3天「咖啡、私品茶買1送1」　

更多熱門

相關新聞

確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」

確診吃什麼好得快？營養師「獨家菜單曝光」

本土單日確診數屢創新高，身邊越來越多人染疫，甚至連你也陷入水深火熱中？營養師李婉萍傳授新冠輕症飲食4大重點，分享菜單補充體力好得快，若沒有熱量可消耗，病況恢復會更加緩慢。若是正承受「喉嚨痛如刀割」可靠漱口水將口腔裡的細菌、病毒清出去，有助改善症狀。

桂格完膳鹹濃湯天然食材好營養

桂格完膳鹹濃湯天然食材好營養

營養師曝「優質蛋白質食物」

營養師曝「優質蛋白質食物」

部分孩童確診出現罕見嚴重反應　原因找到了

部分孩童確診出現罕見嚴重反應　原因找到了

減肥好難？營養師狂剷15KG「親曝9大地雷」

減肥好難？營養師狂剷15KG「親曝9大地雷」

關鍵字：

光泉豆漿蛋白質營養師Feibi光泉無加糖豆漿光泉高鈣鮮豆漿光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿健康認證

讀者迴響

熱門新聞

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

今雨區擴大！明起防劇烈天氣　2地區「下整天」

陳時中參戰！　讀稿講出「2個字」鄉民全火大

託男友買衛生棉　妹子開門「見1幕」心臟爆擊

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

報出特殊姓氏「總被誤認是暱稱」！女星無奈用掰的

半個台灣有感　07：41規模4.6地震

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

更多

最夯影音

更多
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面