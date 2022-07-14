每天都該「肌」動一下！營養師：餐餐來點20g

▲營養師Feibi建議每餐攝取20g蛋白質。（圖／光泉提供，下同）

消費中心／綜合報導

現代人對於飲食的要求已經不只是要能吃飽，更要吃得好，根據衛福部國健署每日飲食指南，我國19～64歲成人每日平均豆魚蛋肉建議攝取量為6份，有約一半的國人攝取未達建議量，蛋白質為構成肌肉、器官的原料，有利於修補、建造身體組織，亦參與免疫、代謝相關酵素的作用，又被譽為「身體的積木」，是人體中必須的營養素，有別於過去「健身才要多吃蛋白質」的迷思，天天補充足量蛋白質是為健康加分的關鍵。

▲蛋白質是人體必須營養素，每天足量攝取更是健康助力。（圖／翻攝自PEXELS）



大家都知道要每天攝取足夠蛋白質，但是到底怎麼攝取、攝取多少才夠？餐餐計算營養素對專業的人來說都不是件容易的事了，更何況是在忙碌的生活裡還要注意蛋白質攝取量，營養師Feibi就經常在社群平台po文呼籲「增肌減脂」的重要性，對於蛋白質攝取量，她也提出「20g蛋白質剛剛好」的觀點，Feibi表示，20g蛋白質不僅可以有效刺激肌肉合成，對於忙碌的上班族來說，餐餐至少20g蛋白質的達成度也相對容易。

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無糖豆漿因為不含乳糖，且黃豆富含大豆異黃酮、具有抗氧化活性，可提供多元營養素，也因為是植物性蛋白質，近年深獲消費者喜愛，但現代人重視食安問題，對吃進身體裡面的東西要求更高，營養師Feibi建議可以選擇有「健康認證」的產品，讓自己跟全家人飲用起來更安心。Feibi指出，「光泉無加糖鮮豆漿」就擁有調節血脂功能的健康認證，產品除了0額外加糖、0膽固醇，0消泡劑外，更有助於降低血中壞膽固醇與三酸甘油酯；而「光泉燕麥高纖無糖鮮豆漿」富含膳食纖維可促進腸胃蠕動；年齡稍長的長輩，Feibi也建議可選擇「高鈣鮮豆漿」，添加鈣質有效補鈣，每日攝取足夠鈣質更可能有助於延緩骨質流失。

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