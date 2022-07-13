　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵批劫貧濟富：悲哀

▲▼國安基金進場 台北股市開盤大漲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安基金進場後，台股開盤大漲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

國安基金13日護盤入場，台股12日下殺到萬三，瞬間被救起收在1萬4324.68點。對此，媒體人黃揚明表示，國安基金這次是首次在大盤仍有1萬點以上就進場護盤，直言「為什麼在這個時機點進場護盤呢？說穿了，還不是因為碰到選舉年…悲哀」。

黃揚明13日表示，國安基金過去7次都是在台股指數萬點一下入場護盤，此次第8次為首次萬點以上入場，「諷刺的是，11日行政院長蘇貞昌才在行政院擴大防疫會議中說，『台灣因兼顧經濟與防疫的平衡措施，才能在全球疫情肆虐期間保有全世界少見的經濟正成』」。

黃揚明指出，國安基金包含國庫所持有之公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資之資金，可挪用資金上限3000億元。

然而，現在政府卻拿郵政儲金、勞保、勞退、公務員退撫基金等一般民眾儲蓄的額度去股市護盤「就是劫貧濟富」，「往年國安基金護盤成效不錯的主因，是因為大盤已經殺到一定程度的低點，但是現在還有1萬3千多點的狀態下就進場，未來恐怕萬點以上護盤成為常態，且國安基金委員會前天說沒必要，昨天就如白海豚一般轉彎地說，『考量國際政經情勢不確定因素仍多」，決定在此刻進場，但就算今天漲了，未來大盤若持續下跌，豈不是拿民眾血汗錢來開玩笑？』」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►「聲寶變頻冷暖氣機」挑戰全網最低價！

ET快訊
今年最大「超級月亮」高掛夜空！海面映出金黃大道　絕美畫面曝
快訊／3人等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人當場失去心跳
《全明星》女神脫了！破尺度解放比基尼「半球深溝全露」激辣
護理師跪在病患腳邊！專注「1件事」震撼萬人　同行嘆：是日常
頭髮掉不停？　4方法解決「落髮危機」
高雄某高中爆學生性騷女師！受害者聽「被摸一下會怎樣」崩潰
網紅雙胞胎姊妹同時懷孕！　激美孕照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵批劫貧濟富：悲哀

桃園市長最新民調！林智堅「論文門」支持率下滑3.5%　張善政反超前

蔡炳坤被攻擊「喝高檔威士忌」才中風　真相曝光！這一排全是核桃糕

林佳龍參選新北市長組建新戰隊　何博文、李坤城出任競選發言人

爭取戰桃園失利　鄭寶清張掛「信賴」看板惹議

國台辦稱賴清德「謀獨」　林俊憲批「內宣過了頭」：講完不覺可悲？

淡水老街阿婆鐵蛋創辦人逝世　侯友宜：謝謝您不求回報的付出

新北台中比一比！他評林佳龍「假大空」　侯友宜「較實在」

快訊／投入選戰！陳時中明院會後請辭衛福部長　正式卸下防疫重任

台博館會議紀錄曝光！李永得稱「頭給柯文哲」　北市回嗆：別這麼野蠻

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵批劫貧濟富：悲哀

桃園市長最新民調！林智堅「論文門」支持率下滑3.5%　張善政反超前

蔡炳坤被攻擊「喝高檔威士忌」才中風　真相曝光！這一排全是核桃糕

林佳龍參選新北市長組建新戰隊　何博文、李坤城出任競選發言人

爭取戰桃園失利　鄭寶清張掛「信賴」看板惹議

國台辦稱賴清德「謀獨」　林俊憲批「內宣過了頭」：講完不覺可悲？

淡水老街阿婆鐵蛋創辦人逝世　侯友宜：謝謝您不求回報的付出

新北台中比一比！他評林佳龍「假大空」　侯友宜「較實在」

快訊／投入選戰！陳時中明院會後請辭衛福部長　正式卸下防疫重任

台博館會議紀錄曝光！李永得稱「頭給柯文哲」　北市回嗆：別這麼野蠻

北韓宣布：承認「烏東分離地區」主權獨立　繼俄、敘後第3國

網紅闖紅燈：害別人出車禍了！　騎士「意外反應」網笑：神反轉

今年最大「超級月亮」高掛夜空！海面映出金黃大道　絕美畫面曝

中華男籃注意！　「大魔王」周琦飛往印尼備戰亞洲盃

快訊／轎車暴衝！3人等公車遭撞飛　1人當場失去呼吸心跳

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵批劫貧濟富：悲哀

《咒》登Netflix前十成推特趨勢…百萬VT兔田狂推：後果我不負責

肯定ABA對職籃貢獻　NBA拍板給予前球員補助金改善生活

富邦悍將下半季6大主題日接力登場　19日起開始售票

歐元兌美元貶破平價　創2002年12月以來新低

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！ 「離婚的話我沒錢」友心疼：外配悲哀

政治熱門新聞

復航空難唯一倖存空姐　宣布參選議員

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

逃過空難被當女鬼！復航空姐黃敬雅現身市場

快訊／「不捨之心油然而生」　陳時中出戰北市長：台北值得更好

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

陳時中首位「美女牌」幕僚出爐！　「小英女孩」林聿禪入陣

蔡炳坤被攻擊喝酒才中風　真相曝光

快訊／國民黨拍板提名賴峰偉競選連任　陳雙全怒退黨

ET民調／侯友宜領先林佳龍25.3%　2成3民進黨支持者挺連任

桃園市長最新民調！林智堅遭張善政超車

1人拿1200元！北市確定發重陽敬老金

快訊／首都市政也要指揮官！蔡英文正式徵召陳時中

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

日本為何速發簽證給賴清德？　專家揭「三個宣示」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千認了「和夏克立大吵一架」！悲吐7年前種禍根

黑絲重機辣妹慘摔　車是租的…賠償金額曝

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

半夜3點「站路中央吵架」　男女雙雙被撞死

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

殭屍出沒九份！老戲院一幕讚爆：有陰風

超商買鮮奶「他1舉動」GG了　網傻：真的不知道

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面