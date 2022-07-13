國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵批劫貧濟富：悲哀

▲國安基金進場後，台股開盤大漲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國安基金13日護盤入場，台股12日下殺到萬三，瞬間被救起收在1萬4324.68點。對此，媒體人黃揚明表示，國安基金這次是首次在大盤仍有1萬點以上就進場護盤，直言「為什麼在這個時機點進場護盤呢？說穿了，還不是因為碰到選舉年…悲哀」。

黃揚明13日表示，國安基金過去7次都是在台股指數萬點一下入場護盤，此次第8次為首次萬點以上入場，「諷刺的是，11日行政院長蘇貞昌才在行政院擴大防疫會議中說，『台灣因兼顧經濟與防疫的平衡措施，才能在全球疫情肆虐期間保有全世界少見的經濟正成』」。

黃揚明指出，國安基金包含國庫所持有之公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元；借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資之資金，可挪用資金上限3000億元。

然而，現在政府卻拿郵政儲金、勞保、勞退、公務員退撫基金等一般民眾儲蓄的額度去股市護盤「就是劫貧濟富」，「往年國安基金護盤成效不錯的主因，是因為大盤已經殺到一定程度的低點，但是現在還有1萬3千多點的狀態下就進場，未來恐怕萬點以上護盤成為常態，且國安基金委員會前天說沒必要，昨天就如白海豚一般轉彎地說，『考量國際政經情勢不確定因素仍多」，決定在此刻進場，但就算今天漲了，未來大盤若持續下跌，豈不是拿民眾血汗錢來開玩笑？』」

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