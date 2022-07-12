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和老公大吵！人妻怒報復「大戰2前男友」：又不是第一次進來了

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲原PO和老公吵架。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者朱祖儀／綜合報導

如果和另一半吵架，你會怎麼做？一名人妻透露，前幾天和老公因為死黨聚會的問題爭吵，為了報復老公，就在2個禮拜內和2名前男友上床，還說「也不是第一次進來了」，但事後也坦言心情有些複雜，且有一點罪惡感。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，老公和死黨聚會中有2名女生，那2人先前很不看好他們的婚姻，因此她也不喜歡對方，就和老公溝通希望不要再讓她們參與聚會。但這個要求被拒絕了，「老公說要嘛我跟去，不然就說一群人又不是單獨跟那兩個女生吃飯，又沒有什麼關係，堅持她們是他的死黨」。

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聽到老公的回答，原PO氣得去找自己朋友聚會，第1週約了一大群朋友，前男友A也有參與，結束時2人聊起過往，聊著聊著就跑到男方家愛愛。她心想和對方也不是第一次發生關係了，只是時間不同，「性經驗人數也不會增加」，因此沒有太在意。

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO和2名前男友發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO第2週又約了另一群朋友喝酒，剛好碰到前男友B，「可能是報復心態吧，我想著反正我也沒跟新的男生做過，他們以前跟我做過，我也跟老公說過了，進來都進來過了，性經驗人數也沒有增加，我又和前男友B去旅館做過一次後才回家」。她表示做了2次後心情有點複雜，有一點罪惡感，「但又沒有新認識男生上床那麼強烈」。

不少網友看到PO文後全傻眼，表示「這不就證實了那兩個女生講的嗎？你就是不好，所以她們才不支持，你看現在不就得到答案了嗎」、「很奇怪的邏輯，總之，妳老公有沒有出軌我不確定，但可以確定的是妳婚內出軌」、「放過你老公啦，他值得更好的」、「好笑，自己不檢點還在找理由，重點還敢po文，真厲害」、「老公的朋友是正確的，那種直覺是對的」。

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