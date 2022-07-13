攝影者無視封鎖線「闖生態敏感區」狂拍　干擾鳥類繁殖還嗆人

▲為避免民眾誤闖影響鳥類繁殖設置的封鎖線與告示牌。（圖／台灣黑面琵鷺保育學會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台南市七股區頂山鹽灘地近期有不少攝影者前來拍攝小燕鷗的繁殖育雛，只是部分攝影者無視封鎖線的提醒，直接步入鹽灘地近距離拍攝，干擾鳥類的繁殖，不僅勸導無效，也數度與勸導方發生口角爭執。

中華民國荒野保護協會、中華民國野鳥學會、台南市野鳥學會、台灣黑面琵鷺保育學會、台灣濕地保護聯盟、台灣環境規劃協會組成的「七股將軍鹽灘地濕地復育聯盟」今共同發出聲明指出，喜愛拍攝鳥類是一件美事，若忽略生態攝影倫理，還不尊重地方保護環境規範，攝影行為就可能成為單純的干擾與冒犯。

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▲攝影者無視封鎖線與警語跨入小燕鷗等鳥類繁殖區進行拍攝。



聯盟表示，台南七股鹽場在民國92年結束曬鹽，宣告台灣曬鹽產業告一段落，而終止曬鹽的鹽灘地，卻也開啟回歸大自然的演替，加上西有潟湖沙洲、東有魚塭與農田，寬廣的縱深與多樣的棲地，提供許多候鳥重要的覓食與休息空間，每年冬季與過境期有大量的水鳥棲息，夏季也是許多夏候鳥重要的繁殖區。

聯盟指出，近年這些鹽灘地因應國家綠能政策，一度面臨光電開發壓力，為保護寶貴的鹽田生態，今年向國有財產署認養1230公頃的七股鹽場鹽灘地，並已於4月29日完成簽約儀式，在認養期限內會定期巡守、維護環境與監測生態。

▲聯盟呼籲，拍攝野鳥請秉持正確的攝影、生態倫理。

聯盟提到，所有鳥種加總估計超過百窩的鳥巢，顯示此區是鳥類重要的繁殖區外，更小燕鷗繁殖曝光後，便不斷有攝影者前來，即便已有封鎖線與告示牌，但少數攝影者仍進入棲地，直接在巢位旁架攝影器材拍照，完全不顧已經侵入棲地與巢區的核心區，無視受到干擾的親鳥可能會棄巢之風險，且屢勸不聽、惡言相向，為生態保育樹立了不良風氣，也可能讓更多攝影者仿效進入。

聯盟呼籲，拍攝野鳥請秉持正確的攝影、生態倫理，應保持適當的距離，避免打擾繁殖中的鳥類，減少繁殖失敗或棄巢的可能性，尤其7月已進入鳥類繁殖季的尾聲，請給予野生動物安心的成長與生存空間。