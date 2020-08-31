　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映。（圖／LINE WEBTOON提供）

▲影史最詭異獨創的恐怖怪談《整容液》9／18上映。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（31）日宣布，影史最詭異獨創的恐怖怪談《整容液》，9月18日即將登上大螢幕，改編自LINE WEBTOON的人氣同名網路漫畫，透過電影動畫版的形式，製作團隊耗時六年打造，為作品融入懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多重元素。

南韓影史首部懸疑恐怖動畫電影《整容液》，劇情描述一位屢受歧視的棉花糖女孩，在使用整容液後，如願成為廣受歡迎的女神，不過她萬萬沒想到，當整容液開始產生副作用後，讓她不得不做出一連串駭人行為，她的人生也逐漸失控，連載初期，人氣就超越同樣話題滿載的《與神同行》。

《整容液》是漫畫家吳城垈的代表作品之一，脫胎自網漫《奇奇怪怪》中的一個單元故事，毛骨悚然的劇情，也讓讀者讚譽媲美伊藤潤二的恐怖作品，相較其他驚悚恐怖漫畫，本作雖然沒有過多激烈的血腥場面，卻透過腦洞大開的情節，將「整容」這個敏感話題作出天馬行空的詮釋。

電影版《整容液》不僅是《奇奇怪怪》系列首度改編動畫登上大螢幕的作品，更成為南韓影史首部懸疑恐怖動畫電影，製作團隊耗時六年打造，為作品融入懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多重元素，更增添漫畫所沒有提到的更多劇情細節，並以最完美的容貌跟觀眾見面。

《整容液》登上大螢幕的消息一曝光，隨即引發世界各地討論，更吸引眾多國際影展邀約，強勢入選有「動畫界坎城影展」之稱的安錫動畫影展「競賽」單元、蒙特婁國際奇幻影展「動畫競賽」單元，以及南韓富川奇幻影展「韓國奇幻競賽」單元。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
建中校友夜闖母校拍照！串「嗯啊嗯啊片」...下場曝
高雄少女失蹤...37歲駕駛被逮！見警察「吐6字」狂鬼打牆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

蘋果首款搭載 ARM 的 iMac 2021下半年發布！　新處理器由台積電代工

DJI OM 4手機雲台實測與比較：智慧跟拍與磁吸式設計實用

華為「Enjoy 20」兩款新機將於 9/3 上市！　至今最便宜的 5G 手機

OPPO Reno 4電信商上架　搭配遠傳5G資費手機不到5千元

「街口券」走進內湖科學園區　9/1起街口支付付款即享88折優惠

小米10至尊紀念版開箱　120W充電只有厲害

華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　全新翻轉三鏡頭動手玩

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

LINE推出區塊鏈開發平台　打造數位資產管理服務

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

蘋果首款搭載 ARM 的 iMac 2021下半年發布！　新處理器由台積電代工

DJI OM 4手機雲台實測與比較：智慧跟拍與磁吸式設計實用

華為「Enjoy 20」兩款新機將於 9/3 上市！　至今最便宜的 5G 手機

OPPO Reno 4電信商上架　搭配遠傳5G資費手機不到5千元

「街口券」走進內湖科學園區　9/1起街口支付付款即享88折優惠

小米10至尊紀念版開箱　120W充電只有厲害

華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　全新翻轉三鏡頭動手玩

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

LINE推出區塊鏈開發平台　打造數位資產管理服務

都曾以藝術反抗言論自由迫害！台灣與捷克文化交流再創高峰

陳玉珍交友軟體「尬聊鮮肉」！對話外流　藍營議員認證：是真的

UNIQLO X Jil Sander放話回歸！先來入手法式「INES」系列解解渴

余苑綺直腸癌復發…5個月開刀3次　「七夕曬女」網淚：最勇敢媽媽

包偉銘子開車撞5機車！婦拒和解嗆：法律教訓　求償1500萬結果曝

蘋果、特斯拉完成拆股「新股價曝光」　外媒曝進場甜蜜點！

新冠疫苗需2劑才有足夠抗體　專家：將成為史上最艱鉅接種計劃

LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

《半澤直樹》再創升級版金句！「撒、撒、撒」「Death」魔性洗腦

安倍晉三飽受「潰瘍性大腸炎」之苦　醫曝「臨床症狀」：病因仍不明

半年約砲50女！下體流黃綠膿汁　「身中雙鏢」淡回：不是第一次！

3C家電熱門新聞

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

豆腐頭、EarPods確定掰了？ iPhone12盒配件曝光

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

iOS 14 的8大隱藏新功能搶先看！　更炫的新輔助手勢「Back Tap」登場

亞馬遜首推「Halo」智能手環！2大超狂功能曝光　挑戰Apple Watch

iPad Air 4 說明書流出！　洩漏超大螢幕與側邊 Touch ID 設計

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

「街口券」走進內湖科學園區　9/1起街口支付付款即享88折優惠

Nokia 開發新耳機「Power Earbuds Lite」　傳支援 Bluetooth 5.1 連接

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

小米10至尊紀念版動眼看

更多熱門

相關新聞

韓國驚悚網漫《整容液》改編電影

韓國驚悚網漫《整容液》改編電影

韓國Webtoon作家吳城垈2015年驚悚短篇作品《整容液》講述在整形當道的年代，「讓自己變美」不是一件壞事，但想要整成跟明星一樣的完美臉蛋卻需要花費大把鈔票，這時候市面上推出一款「整容液」，只要將要改造的部位浸泡其中塑形，就能輕鬆變美，而故事就是發生在一位過度依賴整容液的女孩身上。

Line漫畫鬼月特輯打造疫情恐怖故事

Line漫畫鬼月特輯打造疫情恐怖故事

LINE WEBTOON《鬼疫十年‧動態特輯》　鬼月連載推限定好康

LINE WEBTOON《鬼疫十年‧動態特輯》　鬼月連載推限定好康

韓國動畫《整容液》預告片超毛

韓國動畫《整容液》預告片超毛

小心變「亡美」必追《迎死tagram》

小心變「亡美」必追《迎死tagram》

關鍵字：

LINE WEBTOON整容液

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

15歲小小彬升高中了！

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲男喊：搭便車

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

破窗尋女友見「男裸躺在床」！下秒慘遭K破相

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面