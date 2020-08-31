LINE WEBTOON《整容液》改編　南韓最詭異怪談9／18上映

▲影史最詭異獨創的恐怖怪談《整容液》9／18上映。（圖／LINE WEBTOON提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（31）日宣布，影史最詭異獨創的恐怖怪談《整容液》，9月18日即將登上大螢幕，改編自LINE WEBTOON的人氣同名網路漫畫，透過電影動畫版的形式，製作團隊耗時六年打造，為作品融入懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多重元素。

南韓影史首部懸疑恐怖動畫電影《整容液》，劇情描述一位屢受歧視的棉花糖女孩，在使用整容液後，如願成為廣受歡迎的女神，不過她萬萬沒想到，當整容液開始產生副作用後，讓她不得不做出一連串駭人行為，她的人生也逐漸失控，連載初期，人氣就超越同樣話題滿載的《與神同行》。

《整容液》是漫畫家吳城垈的代表作品之一，脫胎自網漫《奇奇怪怪》中的一個單元故事，毛骨悚然的劇情，也讓讀者讚譽媲美伊藤潤二的恐怖作品，相較其他驚悚恐怖漫畫，本作雖然沒有過多激烈的血腥場面，卻透過腦洞大開的情節，將「整容」這個敏感話題作出天馬行空的詮釋。

電影版《整容液》不僅是《奇奇怪怪》系列首度改編動畫登上大螢幕的作品，更成為南韓影史首部懸疑恐怖動畫電影，製作團隊耗時六年打造，為作品融入懸疑、奇幻、犯罪、倫理等多重元素，更增添漫畫所沒有提到的更多劇情細節，並以最完美的容貌跟觀眾見面。

《整容液》登上大螢幕的消息一曝光，隨即引發世界各地討論，更吸引眾多國際影展邀約，強勢入選有「動畫界坎城影展」之稱的安錫動畫影展「競賽」單元、蒙特婁國際奇幻影展「動畫競賽」單元，以及南韓富川奇幻影展「韓國奇幻競賽」單元。