南投縣長選戰　蔡培慧批許淑華：為地方做了什麼事？

▲民進黨南投縣長參選人蔡培慧。（圖／翻攝自蔡培慧官方粉絲專頁，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今年3月提名農運學者出身的前立委蔡培慧參選南投縣長，蔡培慧近日接受「蔡英文&DPP」Podcast頻道「耳朵出遊不出油」訪問時表示，看不太見國民黨縣長參選人許淑華為地方的努力，她認為，留在地方是最能聽見地方心聲的方式，自己進到體制內，實際參與的力道變得更深，投入政治工作後，更能了解制度上的缺失，因而能夠在制度上去進行補強。

民進黨表示，蔡培慧長期關注土地議題，2016年接受民進黨徵召成為不分區立委，參與多項農業改革修法，兩年前轉戰行政院中部辦公室執行長，持續深耕地方。

對於將代表國民黨參選南投縣長的許淑華，蔡培慧表示，多數人對政治的想像是職稱，而不是實際的內容，從事政治是一個「任務」、「工作」，例如她將提振南投的經濟、促進就業機會作為首要目標，但是在形態上不能只看到眼前的資源，而是必須引進多方資源，她自己是以南投為核心，希望建立融合科技便利、健康農作物生產、城鄉願景共好的台灣。此外，她也酸許淑華說「到底是不是以南投為中心，還是老是想著要去幫（高雄市前市長）韓國瑜助選怎麼樣的？」

蔡培慧直言，她與許淑華在視野和邏輯都不同，例如她主張捷運應該從南投出發，但許淑華是要等著捷運從台中過來；另外，她更有整合協調的能力，例如過去在立院推動農保、偏鄉教育相關修法，「許淑華也應該告訴所有人，她做了什麼事？改了什麼法案？努力在哪裡？」更何況許當過市長、議員、立委，每個人都可以來選舉，但也應該被檢驗。

對於縣政願景，蔡培慧說，南投作為農業大縣，不只要透過Made in Taiwan，推廣優良農產品，還要以台灣的農業智慧，用Made by Taiwan和國際技術交流，要以南投為核心，打造城鄉共好的台灣，傾全力翻轉南投。

蔡培慧表示，有許多知名的品牌，像是紅到國外的鳳梨酥「微熱山丘」，其實都出自於南投，正是因為南投有好的農產品和農業技術，台灣的小農優勢，使得我國的農產品研發，得以透過小農之間的相互協力，在短時間內得到成果，這是歐美國家所沒有的優勢。

蔡培慧分享，食農教育是自然環境的體驗，唯有透過實作參與，才能夠了解其中的意義，例如過去她執教時帶學生下鄉實作的經驗，也讓她理解到，農業的創新不應該只停留在產品的銷售，還可以加入體驗的過程，還能促進農業和觀光之間的互惠機制。

受到疫情影響，南投知名觀光景點日月潭的外國遊客銳減，蔡培慧認為，這也是重新思考國旅體質的契機，觀光產業不應停留在過去，只滿足團客的單一機制下，也應該要整合不同的觀光取向，發展深度多元的旅遊型態，來服務不同觀光的需求，現在到日月潭，可以騎自行車遊湖觀光，也能玩立式划槳看日出。