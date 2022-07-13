　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南投縣長選戰　蔡培慧批許淑華：為地方做了什麼事？

▲▼民進黨南投縣長參選人蔡培慧。（圖／翻攝自蔡培慧官方粉絲專頁）

▲民進黨南投縣長參選人蔡培慧。（圖／翻攝自蔡培慧官方粉絲專頁，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今年3月提名農運學者出身的前立委蔡培慧參選南投縣長，蔡培慧近日接受「蔡英文&DPP」Podcast頻道「耳朵出遊不出油」訪問時表示，看不太見國民黨縣長參選人許淑華為地方的努力，她認為，留在地方是最能聽見地方心聲的方式，自己進到體制內，實際參與的力道變得更深，投入政治工作後，更能了解制度上的缺失，因而能夠在制度上去進行補強。

民進黨表示，蔡培慧長期關注土地議題，2016年接受民進黨徵召成為不分區立委，參與多項農業改革修法，兩年前轉戰行政院中部辦公室執行長，持續深耕地方。

對於將代表國民黨參選南投縣長的許淑華，蔡培慧表示，多數人對政治的想像是職稱，而不是實際的內容，從事政治是一個「任務」、「工作」，例如她將提振南投的經濟、促進就業機會作為首要目標，但是在形態上不能只看到眼前的資源，而是必須引進多方資源，她自己是以南投為核心，希望建立融合科技便利、健康農作物生產、城鄉願景共好的台灣。此外，她也酸許淑華說「到底是不是以南投為中心，還是老是想著要去幫（高雄市前市長）韓國瑜助選怎麼樣的？」

蔡培慧直言，她與許淑華在視野和邏輯都不同，例如她主張捷運應該從南投出發，但許淑華是要等著捷運從台中過來；另外，她更有整合協調的能力，例如過去在立院推動農保、偏鄉教育相關修法，「許淑華也應該告訴所有人，她做了什麼事？改了什麼法案？努力在哪裡？」更何況許當過市長、議員、立委，每個人都可以來選舉，但也應該被檢驗。

▲▼民進黨南投縣長參選人蔡培慧。（圖／翻攝自蔡培慧官方粉絲專頁）

對於縣政願景，蔡培慧說，南投作為農業大縣，不只要透過Made in Taiwan，推廣優良農產品，還要以台灣的農業智慧，用Made by Taiwan和國際技術交流，要以南投為核心，打造城鄉共好的台灣，傾全力翻轉南投。

蔡培慧表示，有許多知名的品牌，像是紅到國外的鳳梨酥「微熱山丘」，其實都出自於南投，正是因為南投有好的農產品和農業技術，台灣的小農優勢，使得我國的農產品研發，得以透過小農之間的相互協力，在短時間內得到成果，這是歐美國家所沒有的優勢。

蔡培慧分享，食農教育是自然環境的體驗，唯有透過實作參與，才能夠了解其中的意義，例如過去她執教時帶學生下鄉實作的經驗，也讓她理解到，農業的創新不應該只停留在產品的銷售，還可以加入體驗的過程，還能促進農業和觀光之間的互惠機制。

受到疫情影響，南投知名觀光景點日月潭的外國遊客銳減，蔡培慧認為，這也是重新思考國旅體質的契機，觀光產業不應停留在過去，只滿足團客的單一機制下，也應該要整合不同的觀光取向，發展深度多元的旅遊型態，來服務不同觀光的需求，現在到日月潭，可以騎自行車遊湖觀光，也能玩立式划槳看日出。

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
快訊／郎祖筠握「關鍵證據」挺黃嘉千　沉寂2天回應了
「找到iOS 16漏洞」能領6千萬！　台灣天才駭客發話了
快訊／柯文哲怒了！　狂嗆李永得「實在有夠懶惰」：上班很不認真
小夫妻慘了！「飯店走廊激戰」79秒片瘋傳　警要辦妨害風化
媽吃泡麵被撞見　要8歲女兒保密！她驚吐「爸爸驚天大秘密」
黃嘉千認了「和夏克立大吵」！悲吐：演藝圈誘惑多　7年前種禍根
快訊／國3南下嚴重車禍！2車撞毀　1人無生命跡象
出國搭機「2座位」最安全　醫：慘了！大家會不會都換位子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

熱到像蒸籠！台鐵桃園站修冷氣竟要200天　賴香伶批離譜

張善政再過2天解居隔！　臉書喊話：重誠信、不會濫開選舉支票

柯文哲怒了！狂嗆李永得「實在有夠懶惰」　「一定上班很不認真」

談海峽論壇　蔡壁如：要「保台」也不能一昧罵中國

敬老金記者會黃珊珊獨挑大梁　理念不合拒到場？柯文哲：我要開會

南投縣長選戰　蔡培慧批許淑華：為地方做了什麼事？

蔣萬安幕僚轟陳時中「自由業」說　「民進黨把北市民當塑膠？」

陳時中4月「沒在想選舉」影片曝光　蔡壁如酸：有始無終

林佳龍選新北卻喊「台北市」　侯友宜：心情剛轉換給他多點時間

租屋族入籍被房東刁難　內政部：有居住事實就可入籍

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

《我們離婚了2》ELI選擇離開　前妻爆哭⋯6歲兒子緊抱安慰

他聽關門聲以為老婆出門　嗨唱改編版《愛你》狂抱怨

Karina自己吃3包泡麵：裡面很寬敞！　aespa Winter治打嗝…變青蛙了XD

妹子玩溜滑梯發出羊叫聲　魔性「咩」聲朋友全笑歪

汪睡醒驚見身旁多隻喵　瞪大眼拍醒同伴：快看

熱到像蒸籠！台鐵桃園站修冷氣竟要200天　賴香伶批離譜

張善政再過2天解居隔！　臉書喊話：重誠信、不會濫開選舉支票

柯文哲怒了！狂嗆李永得「實在有夠懶惰」　「一定上班很不認真」

談海峽論壇　蔡壁如：要「保台」也不能一昧罵中國

敬老金記者會黃珊珊獨挑大梁　理念不合拒到場？柯文哲：我要開會

南投縣長選戰　蔡培慧批許淑華：為地方做了什麼事？

蔣萬安幕僚轟陳時中「自由業」說　「民進黨把北市民當塑膠？」

陳時中4月「沒在想選舉」影片曝光　蔡壁如酸：有始無終

林佳龍選新北卻喊「台北市」　侯友宜：心情剛轉換給他多點時間

租屋族入籍被房東刁難　內政部：有居住事實就可入籍

花蓮學子快樂上學！縣府挹注1655萬新購交通車　5校學生受惠

假客服囂張嗆「只給一次機會」　她乖乖匯28萬...即時圈存保住了

伸興公開收購21％宇隆股權完成交割　宇隆將朝集團化經營邁進

郎祖筠握「關鍵證據」挺黃嘉千！　沉寂2天回應了

自助餐跟阿嬤夾一樣的菜！他結帳卻「多20元」傻：都市傳說是真的

丟手機心情差！白衣女酒後找警發洩　咬傷女警大鬧派出所

蘋果將推大螢幕iPad　分析師：可能加入螢幕下FaceID

趙麗穎「透視波點裙」根本童話公主！　網讚新造型美回18歲

跌破眼鏡！前股王矽力分拆後　新股上市首日跳空跌停

熱到像蒸籠！台鐵桃園站修冷氣竟要200天　賴香伶批離譜

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

復航空難唯一倖存空姐　宣布參選議員

柯文哲怒了！狂嗆李永得「懶惰」

林智堅身陷論文抄襲疑雲　林濁水聽完「台大教授對話」嚇壞

陳時中稱自由業　她酸：是政治劈腿男

「虧雞福來爹」林義豐　周六看氣氛宣布參選

獨／侯友宜選辦全代會後成立　選前2週正式請假

動員今衝國民黨抗議　新黨：再見，朱立倫！

快訊／李登輝「三星愛將」曹文生辭世　曾任總政戰部主任

比三腳督刺激！苗栗變「六腳督」激戰　鍾東錦被拔縣黨部主委仍不言退

陳時中批北市發展停滯不前　他列時間軸：醫護的津貼才「停滯不錢」！

快訊／國民黨明提名賴峰偉選澎湖　王育敏堅決不選嘉義縣

快訊／賴清德結束弔唁安倍日本行　晚間返抵台灣！

現在人為什麼加入民進黨？　呂秀蓮：因為「容易當選」

快訊／國民黨部降半旗悼念安倍晉三　新黨明衝八德路抗議

更多熱門

相關新聞

陳時中「沒在想選舉」影片曝光　蔡壁如酸：有始無終

陳時中「沒在想選舉」影片曝光　蔡壁如酸：有始無終

民進黨中執會今（13日）下午將正式提名衛福部長陳時中參選台北市長，不過，台灣民眾黨立委蔡壁如上午公布一則4月18日的影片，蔡壁如當時要求陳時中承諾，在疫情紓緩前不會離職去選舉，不過陳僅回應，沒有想這個事情，要怎麼去評斷？並兩度強調自己「沒有在想（離職去選舉）」。

政務官自由業？　蔡壁如轟陳時中：比韓國瑜還會講幹話

政務官自由業？　蔡壁如轟陳時中：比韓國瑜還會講幹話

雙北「龍中配」　民進黨今正式提名「陳時中＋林佳龍」

雙北「龍中配」　民進黨今正式提名「陳時中＋林佳龍」

陳時中批北市發展停滯不前　他列時間軸：醫護的津貼才「停滯不錢」！

陳時中批北市發展停滯不前　他列時間軸：醫護的津貼才「停滯不錢」！

比三腳督刺激！苗栗變「六腳督」激戰　鍾東錦被拔縣黨部主委仍不言退

比三腳督刺激！苗栗變「六腳督」激戰　鍾東錦被拔縣黨部主委仍不言退

關鍵字：

民進黨國民黨蔡培慧許淑華

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！最新成颱機率曝　劇烈天氣要來了

國安基金入場護盤！專挑10檔股票「買4次賺4次」

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

《全明星4》怪物新人爆是182cm男星！

熊熊男友約會突消失…驚見「帶妹進廁所辦事」！

姊弟一起刮陰毛！他幫做羞羞1事

長庚醫偷吃護理師　她竟墮胎要「接客還債」

「大哥！他死了啦」獨居男陳屍床上

去台南拜到陰廟！她回家估狗嚇傻：消失了

國3南向4車連撞！馬自達慘成廢鐵　駕駛送醫不治

黃嘉千爆「脖有紅色抓痕」報警！翻臉夏克立內幕曝

服飾店2女互毆！短裙妹沒穿內褲被揍到噴屎

半夜找嘸車主「汽車被公主抱」　內行驚：完蛋了　

即／彰化確診童「痛到敲頭」發現腦瘤！　凌晨不治

彰化確診男童「痛到敲頭」！腦瘤開刀等奇蹟

更多

最夯影音

更多
冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景

冷氣窗成「景觀玻璃屋」貓兄妹每天享受無敵美景
炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

炎亞綸狂激「直播洗澡」觀看數直升　鬼鬼真的脫衣...他怕爆：不要！

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

葛斯齊爆蕭亞軒「靠戀愛維持熱度」　約會柯震東「放消息給狗仔」博版面

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

安倍靈車繞行「最後巡禮」　妻淚憶：那天才一起吃早餐

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

河南1780億存款被消失　3千儲戶抗議求助美使館

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面