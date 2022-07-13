同居後揭「四大超髒習慣」無法忍受　男：真的很想換女友！

▲受不了另一半的生活習慣。（示意圖／取自Unsplash）

實習記者李鎮宇／綜合報導

相信和伴侶同居是不少人的美好回憶，但也有因為這樣而分手的。近日，一名男性網友發文，在省錢和方便等因素下，選擇和女友同居。誰知竟是惡夢的開始，他發現女友衛生習慣很差，像是頭髮卡在水溝蓋、吃剩的食物放桌上不清、衣服都不洗不收等等，最後甚至抱怨，「真的很想換女友！」

該名網友在社群網站「Zuvio」上PO文，稱原本與女友分開住，後來發現同居比較省錢，也不用常跑來跑去，便住在一起，沒想到一段時間後，他竟然抱怨，「當初真的不該在一起住！」據該男性網友回憶，還沒同居時去女友家，除了垃圾有點味道外，至少房間不會太亂，但自從同居一小段時間，才驚覺女友超級髒。

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▲衣服總是不洗不收。（示意圖／取自Unsplash）

他列出以下幾點，女友洗澡掉在水溝蓋上的頭髮，永遠不撿起來，都是他在清理。接著就是吃剩的都不丟，習慣留在桌上，還有一次泡麵湯沒喝完，放著沒有處理，叫女友去洗，竟然直接丟進垃圾桶，連倒馬桶都懶。當然事情不只如此，該名網友就曾經回家一星期，沒有回租屋處，結果女友就一周不洗衣服，連原本的都放到長灰沒收，用過的衛生紙也沒丟，還有棉花棒和化妝棉。

原PO承認自己沒有潔癖，但基本的衛生要有吧！也不知道女友為何都不打掃，搞到現在很想換對象。他無奈道，「整個人活得跟公主一樣，還沒在一起之前我真的不知道她怎麼活的？」

網友紛紛表示，「這就是同居的好處，可以看清一個人的生活習慣」、「所以才會有人推薦交往時先來幾趟多日旅遊，可以試水溫」。更有人開玩笑道，「我聽說正的女生家裡都很髒亂，你女朋友應該很正」、「我的生活習慣跟你女朋友差不多 還是你女朋友要來跟我住？」