青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡　提供最超值消費

▲桃園青埔「置地廣場桃園」振興活動結合市民卡，給您最超值消費。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為積極推動疫後旅遊振興，桃園市民卡與「置地廣場桃園」推出各項合作方案，市長鄭文燦21日前往體驗「置地廣場桃園」振興行銷活動表示，置地廣場桃園是青埔地區國旅第一大亮點，擁有Xpark水族館、新光影城、COZZI Blu和逸飯店以及巧虎夢想樂園，相當受到歡迎。

▲桃園青埔「置地廣場桃園」Xpark水族館。（圖／市府提供）

市府在疫後積極推動各項旅遊振興計畫，結合青埔商家推出優惠活動，歡迎民眾攜帶桃園市市民卡前來置地廣場，一同感受青埔獨特的旅遊魅力。鄭市長並親持市民卡行銷置地廣場各項優惠措施，同時指出，每日平均進出青埔旅遊的民眾約5萬人至8萬人。

▲4月1日起憑市民卡至Xcafe購買限定版桃子拉花拿鐵，享8折優惠。（圖／市府提供）



為積極推動疫後旅遊振興，桃園市市民卡與「置地廣場桃園」推出各項合作方案，包括3月26日起至4月11日，為期兩週的「置地廣場遊樂園」門票75折；COZZI Blu和逸飯店桃園館內逸市集、逸薈軒及Blu Bar酒吧消費平日85折、假日9折；桃園新光影城購買電影票即可用優惠價125元加購爆米花與飲料；巧虎夢想樂園門票3月份8折、全年度9折優惠；Xpark自4月起至Xcafe購買限定桃子動物拉花拿鐵可享8折優惠及購票95折等活動，歡迎市民朋友攜帶市民卡，一同體驗最超值的消費活動。

包括市府經發局長郭裕信、觀旅局長楊勝評、資科局長余宛如、客家局代理局長戴興達、中壢區長鄭詩鈿等均一同出席活動。

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