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走一次失望一次！屏東市鬧區人行步道破損長雜草　縣府回應了

▲屏東縣政府警察局通往屏東警分局的磁磚人行步道長出雜草，地面凸凹不平，引來用路人抱怨 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東縣政府警察局通往屏東警分局的磁磚人行步道長出雜草，地面凸凹不平，引來用路人抱怨 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

有用路人投訴，屏東縣政府警察局通往屏東警分局的林森路段，不到50公尺，又位在市區熱鬧路段，竟然長滿雜草，人行步道的磁磚破裂，地面凹凸不平，萬一跌倒受傷，該誰負責？「走一次失望一次」，權責單位屏東縣政府交通旅遊處表示，該單位先前未獲通報，獲悉後會下午先派員前往除草，磁磚部分再請廠商修復。

投訴人說，屏東縣政府警察局通往屏東警分局方向的林森路，位在市區鬧區，旁邊是縣府設置的收費停車場，對面則是仁愛國小，每天行走的用路人很多，但該路段的磁磚人行步道，早已碎裂，地面凹凸不平，長滿雜草，都沒有單位出面處理，目前進入雨季，遇下雨，視線不良，不小心踩入凹凸不平路面，很容易受傷，誰要負責？等發生受傷再道歉、負責賠償醫藥費用，甚至申請國賠，都於事無補，「每次都走過，失望一次」？

屏東市公所表示，該路段人行道路非道路用地，目前管理單位是縣府。

權責單位屏東縣政府交通旅遊處副處長倪國鈞表示，該路段的收費停車場，屬於臨時性質，產權不屬於縣府；旁邊的行人步道有了破損，長了雜草，屬於交旅處負責，將派員前往了解，進行處理，保障用路人的安全。

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