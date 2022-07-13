10間「網友最愛掛在嘴邊的母校」曝！私校第一名是它

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10間「網友最愛掛在嘴邊的母校」曝！私校第一名是輔仁大學

▲▼ 輔大贏政大、高醫！　英國泰晤士報全球最佳大學排行曝 。（圖／輔仁大學提供）

▲輔仁大學有許多傑出校友。（圖／輔仁大學提供）

記者李芷萱／綜合報導

許多大學生將在6月畢業季後踏入職場，成為社會新鮮人，畢業生能在不同領域學以致用，大學充實的生活和校園點滴，更是維繫校友與母校間的情感橋樑，讓不少人在畢業多年後，依然會回校園感受求學期間的美好時光，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，選出10大網友最愛掛在嘴邊的國、私立大學，一起來看你的母校有沒有上榜。

【私立大學】

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No.3 淡江大學

淡江大學的前身為淡江英語專科學校，管科系校友徐航健曾在2020年捐贈1億2,000萬元打造母校「守謙國際會議中心」，拋磚引玉邀請校友共同為母校發展努力，該校校友服務處則定期舉辦校友聚會，對於卓越校友頒獎予以肯定，像是台中市市長盧秀燕為第33屆金鷹獎得主、盧廣仲2021年榮獲傑出校友獎等。

No.2 中國文化大學

中國文化大學創建於1962年，是全台少數在早期設立體育、媒體傳播、藝術領域的大專院校，在各行各也都有知名校友，現任國立臺灣大學校長管中閔、藝人許光漢、炎亞綸、許瑋甯、跆拳道國手楊淑君、拳擊國手林郁婷等人。

No.1 輔仁大學

輔仁大學是天主教會在台灣設立的首座大學，也是目前私立大學學生人數冠軍，台灣知名導演、編劇吳念真、節目主持人于美人、歌后蔡依林、演員宋芸樺等都是傑出校友，蔡依林在2011年榮登輔仁大學最年輕、首位以藝人身份得獎的傑出校友。

▲▼網路溫度計提供

▲私校第一名是輔仁大學。（圖／網路溫度計提供）

【國立大學】

No.3 國立清華大學

國立清華大學在民國45年於新竹復校後，從原子科學擴展至理工、人文社會、生命科學、電機資訊與科技管理，豐富領域發展也造就不少傑出校友，包含三位諾貝爾獎得主與一位數學伍爾夫獎得主，獲得清大首屆傑出校友、畢業於原子科學研究所的名人李遠哲。

No.2 國立政治大學

國立政治大學是許多文組高中生夢寐以求的志願，知名校友像是演員林依晨、舞者劉真、蘇打綠（魚丁系）主唱吳青峰、飛輪海成員辰亦儒等。政大98級廣告系校友、樂團茄子蛋主唱黃奇斌曾在校內餐車打工、承接配樂工作及參與系上畢業製作，儘管報名金旋獎未獲獎，仍在參與過程中發現自己熱愛音樂的模樣，勉勵學弟妹「大學生認真玩、多運動、照顧健康才是最重要的」。

No.1 國立台灣大學

國立台灣大學是目前全台學生人數最多的高等教育機構，擁有11個學院、56個學系、111個研究所，歷屆校友涵蓋多位中華民國正、副總統、諾貝爾化學獎得主李遠哲、圖靈獎得主姚期智、沃爾夫農業獎得主楊祥發、沃爾夫化學獎得主翁啟惠、主持人寇乃馨、曾寶儀、五月天團長怪獸（溫尚翊）、歌手韋禮安等人。

▲▼網路溫度計提供

▲台大第一名。（圖／網路溫度計提供）

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