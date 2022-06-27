清代後文化衰退　南昌大學教授邀港澳台人士共話「人文江西脈絡」

▲南昌大學教授朱虹在「人文江西的歷史脈絡」報告會上分享心得。（圖／江西省台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

江西省文化和旅遊研究推廣協會會長，南昌大學教授、博士生導師朱虹以「人文江西的歷史脈絡」為題，與江西省港澳台海外代表人士國情研修班學員一道，梳理江西文化的歷史與傳承。朱虹從宋代江西文化的高峰到清代以後江西文化的衰退，向現場學員細數江西文化的興衰往事，將悠久而深沈的歷史畫卷展現在眾人眼前。

《中新社》報導，江西是歷史人文淵源之地，文章節義之邦，素有「物華天寶、人傑地靈」、「雄州霧列、俊採星馳」之美譽。在「進口老表」朱虹看來，這片古老而富饒的土地孕育了悠久的歷史和璀璨的文化。

朱虹從江西十大文化到名人，透過古今典籍，從文化旅遊發展推廣到數位經濟產業發展，與在場學員分享他的理解與建議。研修班成員、香港致公協會理事長，江西師範大學地理與環境學院院長林琿表示，朱虹教授的報告底蘊深厚、脈絡清晰，「聽君一堂課，勝讀十年書」。

「人文江西的歷史脈絡」報告會出席人士還包括，江西省委統戰部副部長、省社會主義學院黨組書記易軍，省紀委省監委駐省委統戰部紀檢監察組組長徐小平，省委統戰部副部長徐波，中新社江西分社社長柳俊武等人。