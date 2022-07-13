斯里蘭卡醫療崩潰！醫生警告：千萬別生病　藥物用光連手術都不行

▲斯里蘭卡癌症患者喝果汁補充體力。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡政治、經濟陷入崩潰，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）13日帶著妻子、保鑣搭乘軍機逃往馬爾地夫。斯里蘭卡除了缺乏資金進口燃料和民生用品外，連藥物都快要用完，也沒有足夠醫療用品可以進行手術，當地醫生就警告，「不要生病、不要受傷，不要做任何必須進醫院的事。」

根據《美聯社》報導，住在斯里蘭卡的15歲少女瓦薩納（Hasini Wasana）進行腎臟移植手術後，每天都得服用抗排斥藥物，但隨著斯里蘭卡破產，醫院無法再提供藥物，也不知何時能再進口，現在她只能依靠慈善單位捐贈維持藥物服用，但仍不曉得這樣的幫助何時會中斷。

▲斯里蘭卡的藥物即將用罄。（圖／達志影像／美聯社）



斯里蘭卡醫學協會主席達馬拉特納（Samath Dharmaratne）表示，「不要生病、不要受傷，不要做任何必須進醫院的事，這就是我要解釋的事，現在是一個非常嚴重的情況。」目前首都可倫坡的腎臟專門醫院，必須依靠捐贈才能繼續營運，也僅能替需要血液透析的患者提供醫療服務。

除了普通醫療之外，醫院還缺乏治療狂犬病、癲癇或其他傳染病的藥物，手術室也沒有足夠的縫合材料、輸血用品，就連棉花跟紗布都快要用完了。達馬拉特納說，如果情況無法改善，醫生可能必須被迫「選擇病人」進行治療。

事實上，自從斯里蘭卡推行全民醫療保健體系後，該國的許多健康指標已提高到富裕國家水準，例如嬰兒死亡率低於千分之七，與美國的千分之五相差不遠；平均壽命也從2000年的72歲以下，提高到2016年的近75歲；瘧疾、痲瘋病等疾病也都可透過疫苗預防或絕跡。

總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，目前美國、日本和印度等國家已承諾提供資金與人道救援，世界銀行和亞洲開發銀行等機構的援助，也能確保醫療物資至少能提供至明年底。

達馬拉特納指出，斯里蘭卡數十年來在公衛方面取得的重大成就可能會付之一炬，「與作為衛生緊急情況的新冠肺炎相比，今天的情況更糟糕。」

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