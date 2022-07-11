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斯里蘭卡總統前往機場附近　媒體臆測將流亡海外

▲▼斯里蘭卡總統候選人戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）

▲斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）傳出將流亡海外。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

斯里蘭卡官員表示，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）今天搭機前往主要國際機場附近的空軍基地。當地媒體臆測他將流亡海外。

斯里蘭卡經濟崩潰、民生物資極度短缺，超過600萬民眾失去糧食保障，包括工會的會員在內，有數以萬計斯里蘭卡民眾9日在商業首都可倫坡發起示威，要求拉賈帕克薩下台。

拉賈帕克薩9日在海軍護送下，逃離位於可倫坡的總統官邸，數萬示威者隨即占領官邸。數小時後，國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）宣布，拉賈帕克薩13日將辭職，以確保「政權和平交接」。

一名斯里蘭卡高階國防官員告訴法新社，拉賈帕克薩先是在一處海軍設施避難，之後搭機前往卡圖那雅克（Katunayake）空軍基地。

這座空軍基地與斯里蘭卡主要機場班達蘭乃克國際機場（Bandaranaike International Airport）隔著圍欄相接。

斯里蘭卡總統府未發布關於拉賈帕克薩下落的消息，但幾家當地媒體報導臆測，他將在今天稍晚離境前往杜拜。

阿貝瓦迪那今天發表聲明說，斯里蘭卡國會15日將再召開會議，下任總統提名人選將於19日提交國會，國會20日將投票選出新總統。

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