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斯里蘭卡國會20日「任命新總統」　反對黨誓言組建聯合政府

▲▼斯里蘭卡警方使用催淚瓦斯驅散科倫坡總統官邸附近的示威者。（圖／路透）

▲警方估計，9日高達數十萬示威者包圍總統官邸。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

斯里蘭卡陷入獨立以來最大政經危機，並於5日宣布國家破產，總統及總理已表態將會下台負責。國會議長阿貝瓦迪那（Mahinda Yapa Abeywardena）11日表示，議員預計15日重新開會，20日投票選出新總統，「在今天舉行的政黨領袖會議上，我們一致認同，有必要根據憲法，確保成立一個新的多黨政府。」

反對黨「團結國民力量黨」（Samagi Jana Balawegaya）黨魁普雷馬達薩（Sajith Premadasa）說，「我們作為反對黨，已經準備好領導工作，以穩定國家、重建經濟。我們將任命一個新總統、總理並且組建（聯合）政府。」

▲▼斯里蘭卡總統戈塔巴耶．拉賈帕克薩逃亡後，示威者在總統府內抗議。（圖／路透）

▲▼斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議。（圖／路透）

▲斯里蘭卡總統逃亡後，示威者進入總統府內抗議。（圖／路透）

斯里蘭卡2200萬人民經歷數個月的經濟困頓，不僅長時間停電、食物及燃料短缺，外匯存底也耗盡，無法進口重要物資，進一步惡化通貨膨脹。該國已累積510億美元外債違約，持續與國際貨幣基金（IMF）進行紓困談判。但是，民怨已經爆發，示威人士湧入首都可倫坡（Colombo）街頭怒吼，要求領導人下台。

成千上萬的憤怒群眾9日衝入總統、總理的官邸及辦公室，四處走動遊玩。抗議運動領袖表示，群眾將持續佔領官邸，直至2人辭職。經歷連日騷亂後，可倫坡11日相對平靜，人們持續在官邸及辦公室穿梭參觀，而警方已經不再介入。

總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）神隱數日後，宣布將於13日下台，如今疑似已經逃亡，其兄弟及姪子也辭去政府部長職務。總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）表示，一旦多黨政府的協議達成，他及內閣都會請辭。

央行總裁威拉辛格（P. Nandalal Weerasinghe）表示，他會繼續留在崗位上，因為國內局勢不穩，可能傷害該國與國際貨幣基金的援助方案談判。不過，他5月就曾表示，如果島內政治穩定，就會卸任。

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