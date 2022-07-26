95歲翁左轉加油　遭猛撞「90度側翻」！民眾驚：一直想爬出來

▲花蓮縣鳳林鎮26日上午發生交通事故，95歲老翁駕駛的銀白色車輛被撞後橫躺路中。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

記者閔文昱、柯政誟／花蓮報導

花蓮縣鳳林鎮台九線222.9公里南下車道26日上午7時37分發生一起交通事故，一名95歲曾姓老翁駕駛自小客車橫越台9線前往路口對面加油站時，不慎與吳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，老翁轎車當場側翻，車輛嚴重毀損，所幸2人僅頭胸部的多處擦挫傷，送醫後並無大礙，詳細肇事原因還有待警方進一步調查釐清。

據了解，曾姓老翁當時駛出路口後想橫越台9線前往對面加油站，結果遭綠燈直行的吳姓駕駛撞上，雙方轎車不僅嚴重毀損，老翁駕駛車輛還直接「烏龜翻」，橫躺在馬路中，雙方駕駛均有頭胸部的多處擦挫傷，經送往鳳林榮民醫院檢查治療後沒有大礙。

畫面被目擊民眾拍下後上傳至臉書社團「鳳林幫」，網友表示當時老翁因車門嚴重凹陷變形，一度受困車內，「阿公一直很想從車子裡面爬出來」，所幸警消到場後，用擊破器等破壞器材將前檔玻璃破壞，順利將老翁救出送醫。

警方表示，經查兩位駕駛人均有合格駕照、無酒駕情事，現場警方已依規定完成測繪照相，事故發生原因有待專業鑒驗單位分析鑑定，以釐清肇責，呼籲駕駛人駕車行經路口注意往來車輛並禮讓通行，行駛台9線路段應注意切勿超速行駛，確實依照道路交通標誌、標線、號誌之指示小心駕駛。

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