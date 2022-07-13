嘉市觀光工廠服務創新　打造友善無礙環境

▲▼ 嘉市觀光工廠友善創新服務 邀請視障朋友來嘉體驗。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府12日在月桃故事館辦理「觀光工廠友善環境創新服務研討觀摩會」，市長黃敏惠也到場為多國語音智慧導覽以及觸摸式逃生避難圖開箱啟用，透過簡易的幾何圖形讓視障者可以輕鬆了解逃生出口；中英文友善語音導覽更是友善視障朋友、眼睛不方便的老人家及外國遊客的等多元族群的貼心服務。黃敏惠說，攜手產官學界齊心打造友善無礙的環境是我們努力的目標。

黃敏惠表示，嘉義市的觀光工廠月桃故事館全國首創推出友善視障朋友的「多國語音導覽系統」、「通用化觸摸式逃生避難圖」以及「視力不便者五感體驗設計」，讓更多視障朋友走出戶外來到觀光工廠了解其中的價值與意義，同時輕鬆無礙的體驗暢遊。市府一直致力創造身心障礙者社區共融的機會，落實身心障礙者權利公約（CRPD）精神，以四大目標：出入無礙、動線平順、服務平等、婦幼友善，實現每一個人都能夠平等參與的環境。在疫情期間，感謝業者用心努力，為多元族群不斷推動善的力量提升品質與服務。

月桃故事館何勇魏董事長衷心感謝嘉義市政府協助改善觀光工廠無障礙環境，更親自參與視障者創新服務的研發設計。在館內四個由臺南大學和众社會企業協助設計智慧友善語音導覽點，遊客只要按個鈕，或拿出智慧型手機掃描QRCODE，就可以聽到他化身為「月桃爺爺」，用中英文流利地講解月桃種類、產品和各種服務，為遊客隨時帶來最新知識和產品介紹。

台北市視障者家長協會和众社會企業則在市府特色店家改造計畫裡協助月桃故事館領先全國觀光工廠推出「視障者通用化觸摸式逃生避難圖」，依消防法規，所有的公共場所都應該要設置逃生避難圖，但能讓視障者瞭解環境提高遊憩安全的設施卻付之闕如，透過示範性建置和標準化設計，觸摸式逃生避難圖代表臺灣在落實人權兩公約中平等參與和觀光產業升級的里程碑。

社會處表示，除無障礙硬體環境建置之外，市府更攜手愛木村和月桃故事館兩家觀光工廠推出一系列「結合多重感官體驗的視障者五感活動」。

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