世界最大口罩在台灣　放大50倍...華新醫材獲金氏世界紀錄認證

記者唐詠絮／彰化報導

國家口罩隊「華新醫材」，首次運用創新發明專利的「超立體鑽石型口罩」，放大50倍尺寸，製作出全世界最大的醫用口罩，經由英國「金氏世界紀錄」線上視訊認證，創新紀錄挑戰成功，再次在展現台灣在防疫上的成功，未來這幅巨大口罩將成為觀光工廠內拍照新亮點。

▲彰化華新醫材口罩得到金氏世界紀錄。（圖／華新醫材提供，以下同）

華新醫材指出，得到金氏世界紀錄的「超立體鑽石型口罩」其長度8.3公尺、寬度4.79公尺，可將平面口罩轉化為領先全球獨特功能及造型的超立體鑽石形狀口罩，為半世紀來最好的醫用口罩發明，因此榮獲「世界八大國家發明展金牌獎」及「台灣精品獎」，更可提升為媲美N95級口罩。

來自英國金氏世界紀錄公司的鑑證官John Garland 透過錄影的方式宣布，在經由明道大學張允熙教授團隊協助申請並提交的各項佐證資料審核後，非常榮幸的能宣布華新及宣德醫材集團今天創了一項新的金氏世界紀錄，這個紀錄是長8.3米、寬4.79米-最大的（醫療）口罩金氏世界紀錄。

華新集團於2015年創立亞洲首座口罩主題的觀光工廠「華新MASK創意生活館」，從醫材製造跨界到休閒觀光，獲選為2015、2018年優良觀光工廠。2020年初新冠肺炎疫情席捲全球，華新全力配合國家防疫政策，成為MIT口罩國家隊主力之一，近日俄烏戰事也捐出超過10萬口罩援助烏克蘭，在世界已經站穩一席之地。

董事長鄭永柱指出，這項金氏世界紀錄將喚起全球民眾更重視醫用口罩防疫的重要性，同時把台灣MIT優質口罩推廣到全世界，也在台灣為全球再創下一項有意義又珍貴的世界紀錄。