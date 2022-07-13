第14屆海峽論壇聚焦四大板塊　汪洋預計出席並致詞

▲汪洋去年12月親臨第13屆「海峽論壇」並致詞，是中國大陸方面與會的最高層級官員 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

海峽論壇作為兩岸規模最大的民間交流活動，今屆於12日在廈門拉開序幕，將繼續以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題。大陸全國政協主席汪洋預計出席13日的大會並致詞，並與新黨主席吳成典、台商代表等人會面。

海峽論壇組委會辦公室副主任、福建省政府台港澳事務辦公室副主任吳一明12日表示，第十四海峽論壇採取線上與線下相結合、集中與分散相結合的方式開展各項交流活動，論壇大會則會於13日上午10時在廈門會議中心舉行。

▲12日舉行的青年論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

吳一明表示，今屆線下活動邀請台灣各界嘉賓約2000人，其中集中活動期間，邀請台灣嘉賓約1000人；安排了青年、基層、文化、經濟交流四大版塊43場活動，有關設區市同期舉辦的有12場活動。

吳一明指出，本屆論壇有四個特點，分別是聚焦兩岸青年；深化基層往來，展現民間交流大勢；賡續文化根脈，深化兩岸共同印記及關注經濟熱點。

其中在經濟熱點方面，吳一明表示，本屆海峽論壇將積極引導支持台胞參與「十四五」規畫實施，融入新發展格局、參與高質量發展和共建「一帶一路」，在兩岸融合發展中獲得實實在在利益。

在經濟交流版塊的活動中，有海峽金融論壇·台企發展峰會、兩岸特色鄉鎮交流對接暨鄉村融合發展論壇、海峽兩岸工商合作論壇等11場活動。