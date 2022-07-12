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大陸 大陸焦點 特派現場

第20屆青年論壇廈門開幕　習近平寄語台青：將一如既往提供便利

▲▼2022海峽青年論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲第二十屆海峽青年論壇現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／廈門報導

第二十屆海峽青年論壇今（7）日舉行，大陸國家主席習近平向台灣青年回信，稱將一如既往為台青在大陸學習、就業創業、生活提供更多便利。首次參加青年論壇的廈門大學台灣學生周暐閎表示，希望可以藉此機會拓展人脈，學習西進經驗。

▲▼2022海峽青年論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台灣青年上台合影。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今早的海峽青年論壇上，大陸全國青聯副主席傅振邦唸讀習近平寫給台灣青年的信。內容指出，「來信得知你們因海峽青年論壇同大陸結緣，找到了實現夢想的舞台，親歷了祖國日新月異的發展變化，我很欣慰。」

習近平在回信內寫道，青年興則國家興、青年強則國家強，祖國和民族的前途寄託在青年人的身上，「我們將一如既往為台灣青年在大陸學習、就業創業、生活提供更多便利。」

福建省省委書記尹力表示，福建與台灣骨肉相親、血脈相連，處在兩岸融合發展最前沿，將聚焦台灣青年所思、所憂、所盼，有針對性地研究推出更多惠台措施，為台灣青年來福建學習、生活、就業、創業等提供更多的機遇，打造更好的環境，讓大家和福建青年一道拚在福建、贏在福建、愛在福建。

▼福建省省委書記尹力致詞。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼2022海峽青年論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

在兩岸關係惡化的大環境下，青年之間如何進行交流？對此，台灣青年聯合會理事長何溢誠表示，政治是一方面，但影響更大的主要是疫情，線上和網路上的交流沒有實際活動更有親臨感，但可以趁這段時間，在大陸將工作做得更紮實，「歡迎有朝一日大家還是願意過來看看。」

何溢誠接著指出，「畢竟政治是一方面，更多的是每個人對人生的期待和想像，怎麼樣讓自己人生更多姿多彩，如果大陸這邊有不錯的機會，相信他們也願意過來，」

▲▼2022海峽青年論壇。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲台青周暐閎。（圖／記者蔡儀潔攝）

在廈門大學就讀影視科系博士學位的台青周暐閎表示，今次是第一次來參加青年論壇，透過這種「大拜拜」的活動，希望可以認識到不同的台青，一方面擴散人脈，另一方面也能從對方身上學習西進經驗。

周暐閎談及未來規劃，稱畢業後會留在廈門創業，儘管受疫情影響，影視行業進入寒冬，但相較於台灣，市場體量更大且資金資源更多，「想留下來試看看，疫情總會過去。」

據悉，第二十屆海峽青年論壇以「青春同心創未來，攜手打拚謀復興」為主題，由中華全國青年聯合會、中國國民黨青工總會、台灣中華青年交流協會主辦。

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