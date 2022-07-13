打掃翻出1盒「礦石教材」！小時候有它就無敵　網笑：就是沒有鑽石

▲網友替朋友整理家，意外翻出一盒「礦石教材」。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大掃除時總會有意外驚喜！一名網友表示，幫朋友整理家裡時找出了一盒的「自然課寶物」，讓他笑說「看過這個的應該30-35歲」，釣出不少7、8年級生回應「小時候有這盒就無敵」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」中發文表示，幫朋友整理住家時，找到了一盒陳年以久的礦石，讓他瞬間回憶湧上心頭。從原PO的照片中可見，偌大的紙盒上寫有「礦石、個人用實驗材料、基礎科學實驗教育材料系列」等字眼，將盒子打開後，可以看到排列整齊的礦石有「石墨、滑石、長石、蛇紋石…」等共20個不同的礦石，還有附上釘子跟鐵片，是一盒小學自然課程中，要教小朋友認識礦石及其組成和硬度的「礦石教材」寶盒，讓網友直呼「真的是時代的眼淚」。

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▲「礦石教材」打開後整齊排列各式礦石。（圖／翻攝臉書社團「爆廢公社」）

貼文釣出許多同期網友一同懷舊，「好像是自然課，這個很棒ㄟ！」、「我自己的應該沒了 看到很懷念」、「自然課 超愛 每天都期待」、「好珍貴哦」、「我比較喜歡黃金這種礦石比較好交易」、「各種礦石裡面就是沒鑽石」、「我39囉~ 小時候有」、「少一個：鑽石」、「小時候的這個，課程還沒上到，都在喔！真正要上課時 要拿出來 打開 石頭過半不見了」、「滑石方瑩磷長石英黃玉剛金剛，背好地球科學就有基本分數了」、「看起來好像有很多版本」。

據了解，這盒「台灣礦石標本」，是7、8年級生小時候自然課的常見輔助教材，有網友透露，「在國小福利社買的，以前一盒50元，但還是覺得很貴。」甚至購買後還要帶回班上和同學分享一番。