重機上國道太危險？他喊「這1點」才是關鍵　網爆共鳴

▲交通解嚴大遊行，機車騎士騎上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者楊子嫻／綜合報導

自重機在台灣開放以來，就被大眾冠上「都騎很快、很危險」的既定印象，礙於民意，政府也不敢開放550C.C以上的重機上高速公路。為打破成見、捍衛自身權利，日前賴姓網友在臉書社團上，以「重要的是駕駛人的素質」為題，發表自身對於重機上國道、與其他用路人疑慮的討論。

台灣政府因種種考量，就算550C.C以上的重機路權比照小客車，仍未開放重機上國道。台灣路權促進會上周末以「拒絕排斥、正視騎士」為主題，在台北展開交通解嚴大遊行，其中一條訴求便為「即刻開放大型重型機車行駛高速公路」。

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賴姓原PO在《爆廢公社》中寫道，騎士們繳了高額稅金，但權利卻受限，這是權益的問題，「550c.c.以上大型重機，可依交通部公告的時間、地段行駛高速公路」這是台灣自2011年經過立院三讀通過的條文；而其他用路人所擔心的安全問題，他表示，就因為是肉包鐵，大部分的重機騎士在騎乘時，會比任何人更注意路況，多數重機上國道不是為了飆車，而是在往來各地間，有更快速的道路能做選擇。

賴姓原PO認為，任何交通工具都有可能發生意外，不管哪種車發生事故，車速只要時速超過60公里都是很嚴重的，任何駕駛人都是應該多注意路況小心的駕駛；而「駕駛人的素質」才是最大的關鍵，會違規的人換到哪個工具依然照樣違規，並沒有騎車會違規換到4輪就不會的道理。

賴姓網友建議，民眾可以將自身對於重機上國道的安全疑慮，交給政府機關來做定奪，別因少數重機騎士造成的安全疑慮，限制了多數守法騎士們的權益。讓上位者來決定重機能不能像小客車那般上國道；重機在國道上有應有什麼相關的法律措施；什麼機制能排除不合適的駕駛人。

臉書文章一出後，留言區中也有網友認同原PO所述，認為「人的素質」才是最關鍵，不過也是有網友持相反意見，「國道速度快， 4輪車撞到人都可能不在了；要是這種速度是機車撞到，人還會完好無缺嗎? 生命誠可貴、安全第一」。



▼原po在《爆廢公社》發文內容。（圖／翻攝自Facebook《爆廢公社》／Lai ZhongWei授權）