機車狂騎國道48km「囂張姐」身分曝光　最高罰6萬...再移送法辦

記者唐詠絮、郭玗潔／雲林報導

一機車女騎士13日從雲林西螺騎上國道一號後一路狂飆，警方獲報出動4輛警車圍捕，但女騎士完全不甩，不僅不停車還踹警車一腳，最後蛇行鑽車入內側車道揚長而去，從雲林一路狂飆約38公里到台中，影片被PO上網後，網友驚呼實在太誇張。針對此事，國道警方表示，已查出女騎士身分並要她到案說明，針對她的3項違規，最高將開罰6萬元。

▲一名機車女騎士上國道狂飆，警方出動4輛警車攔查，女騎士不但不停車，還踹警車，蛇形鑽入車陣中逃走。（圖／翻攝自記者爆料網）

這名女騎士因不明原因，於12日下午3時許騎機車進入國道1號，警方獲報後，在國道一號北向214公里處攔查，女騎士卻不甩4輛警車鳴笛包夾，沿著外側車道一路狂飆就是不停車，飆到安全帽都戴不住，直接被強風吹到掛在後腦勺，險象環生，最後女子趁前方堵車，強行加速從警車前橫切入內車道，在車陣中蛇行，過程中還趁機踹警車一腳，甩開警車從雲林一路狂飆約38公里到台中。

據了解，該女子為雲林人，年紀約35、36歲，警方已透過其家人，要求她儘速到案說明。

警方表示，女子因騎機車進入高速公路，可罰3000到6000元罰鍰；至於蛇行、危險駕車部分，最重可處2萬4千元罰鍰，並吊扣牌照6個月；至於遇遇攔查不停加速逃逸，最重可處3萬罰鍰、吊扣其駕駛執照六個月。警方表示，女子除最高將會被罰6萬元，並吊扣牌照外，也將依公共危險罪嫌將她移送地檢署偵辦。