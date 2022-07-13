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升小一女「靠1奇招」火速寫完作業！網笑翻：一條龍作業

▲▼女童,學校,念書,讀書,功課,作業。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小朋友都希望趕快寫完暑假作業。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

暑假到來，許多小朋友都期待早日趕完暑假作業後能出門玩，但「檢查作業」是令許多家長頭痛的一大環節。一名家長即分享女兒在暑假作業上「出奇招」的照片，表示有天幫女兒檢查國語作業，看完讓她驚呆道，「替即將升小一的女兒擔憂她的作業」，不少網友看了大笑，「好聰明，這孩子有前途！」

一名媽媽在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「替即將升小一的女兒擔憂她的作業……」並附上傻眼的表情符號後分享女兒的國文作業照片。從照片中可以看見，原本應在八個格子上各自練習寫下「天」字，但原PO女兒卻「出奇招」，直接先畫出兩條橫線貫穿八個格子，再依序寫下八個「人」字，偷懶但又迅速的寫完作業，讓檢查作業的媽媽既傻眼又擔心她。

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▲▼網友分享小一女兒在暑假作業上「出奇招」。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

▲原PO看完女兒的作業後簡直傻眼。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

貼文一出吸引大量回應，網友們有不同看法，紛紛大讚這名妹妹頭腦很好，「會動腦筋妳應該高興才對，長大絕對有前途」、「沒毛病R～」、「沒事，我兒子也是這樣，不只橫的直的也有呢。」、「小小年紀 如此聰明」、「你要教她下次用尺畫比較漂亮」、「小小年紀 懂得減少工時」、「太有才了！很聰明欸！懂得如何用快速的方法完成事情，以後也能去讀設計」、「不會啊，一條龍作業」、「知道怎麼讓自己輕鬆不是壞事，不過該學的還是要先學好啦」、「天份很高 值得好好栽培」。

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