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不斷更新／雙北首長人選到位　藍綠全台22縣市佈局搶先看

▲▼ 投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／記者周宸亘）

▲九合一大選倒數。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

（15：30更新）

2022年縣市長大選已敲定於11月26日舉行。民進黨經歷2018年潰敗後力圖重起，國民黨則立下直轄市執政過半的目標。面對選舉時間逐漸進逼，藍綠雙方開始備戰，民進黨13日正式提名，台北市衛福部長陳時中、新北市無任所大使林佳龍，組成「龍中配」迎戰雙北。

國民黨部分，針對離島澎湖縣，今也確定由現任縣長賴峰偉競選連任，也有意參選的澎湖縣副議長陳雙全於凌晨在臉書宣布退出國民黨，為選情增添變數。

▼▼▼以下為全台22縣市藍綠提名名單▼▼▼

基隆市：
國民黨／前立委謝國樑
民進黨／立委蔡適應

台北市：
國民黨／立委蔣萬安
民進黨／衛福部長陳時中

新北市：
國民黨／未定（現任市長侯友宜尚未被提名）
民進黨／無任所大使林佳龍

桃園市：
國民黨／前行政院長張善政
民進黨／新竹市長林智堅

新竹縣：
國民黨／縣長楊文科
民進黨／未定

新竹市：
國民黨／議員林耕仁
民進黨／副市長沈慧虹

苗栗縣：
國民黨／前農田水利處長謝福弘
民進黨／前頭份市長徐定禎

台中市：
國民黨／未定（現任市長盧秀燕尚未被提名）
民進黨／立法院副院長蔡其昌

彰化縣：
國民黨／縣長王惠美
民進黨／立委黃秀芳

南投縣：
國民黨／立委許淑華
民進黨／前立委蔡培慧

雲林縣：
國民黨／縣長張麗善
民進黨／立委劉建國

嘉義縣：
國民黨／未定
民進黨／現任縣長翁章梁

嘉義市：
國民黨／市長黃敏惠
民進黨／總統府副秘書長李俊俋

台南市：
國民黨／台南市議員謝龍介
民進黨／現任市長黃偉哲

高雄市：
國民黨／智庫執行長柯志恩
民進黨／現任市長陳其邁

屏東縣：
國民黨／前立委蘇清泉
民進黨／立委周春米

宜蘭縣：
國民黨／縣長林姿妙
民進黨／宜蘭市長江聰淵

花蓮縣：
國民黨／縣長徐榛蔚
民進黨／總統府發言人Kolas Yotaka

台東縣：
國民黨／縣長饒慶鈴
民進黨／立委劉櫂豪

澎湖縣：
國民黨／縣長賴峰偉
民進黨／未定

金門縣：
國民黨／縣長楊鎮浯
民進黨／未定

連江縣：
國民黨／未定
民進黨／未定

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