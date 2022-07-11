路邊垃圾桶驚見「22年前神物」！網嘆：全台Kitty之亂排隊搶瘋

▲麥當勞「Kitty之亂」曾引發全台排隊搶購潮。（圖／翻攝PTT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

麥當勞看中Hello Kitty的高人氣，於1999年、2000年接連推出Kitty和丹尼爾的人偶，造成全台搶購潮，甚至有民眾為了搶玩偶而發生爭執。有網友11日目睹垃圾車內整袋的Kitty人偶，感嘆當初排隊瘋搶的物品，現在卻變成垃圾桶裡的一份子。

該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，他看到整袋至少10多隻的Hello Kitty人偶被丟在垃圾桶內，感嘆20多年過去，曾經風靡全台、讓多人排隊搶購的商品，現在也只能待在垃圾桶內了。

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▲網友在路邊垃圾桶驚見整袋的Hello Kitty人偶。（圖／翻攝爆料公社臉書）



網友看完紛紛留言，「拜託不要丟，給我好嗎」、「我家的還遭小偷拿走，一隻不留」、「不跟風就是最環保」、「我的女同事沒換到，回公司後暗自流淚，看著她梨花帶雨的模樣，於是我拒吃麥當勞3年」、「我還為了買這個一大早故意包的跟歐把桑一樣騎車去買，結果半路被警察開了無照駕駛6000，回家被我媽罵死」、「可以捐給流浪狗狗收容所，牠們好愛娃娃」。

有些網友早就將娃娃丟棄，「我也有去排隊耶，後期排的還在，包裝完整，再更早之前的，因為搬家關係捨棄了」、「今年整理房間時我也丟了」、「我也排得半死，15年前去了垃圾車了」、「我家以前也很多，很早就丟掉了」、「想當年我也是跑去排隊…集滿了之後…去年把他送到垃圾車上」。

▲▼網友分享回憶。（圖／翻攝爆料公社臉書）



也有網友仍保存使用，「我還留著！整套的！就是要來放灰塵」、「跟著我23年的寶貝們，從台中坐飛機到金門再來台南定居」、「繼續使用多可愛啊」、「我的都還在欸」、「我的捐去家扶了耶，聽朋友說孩子們都喜歡」、「我家有好幾大箱全新未拆封的」。

據悉，麥當勞當初於1999年推出「麥當勞篇、相識篇、中國篇、新婚篇、夏日篇」5對玩偶，2000年推出「京城之戀、漢城之戀、檳城之戀、銀河之戀、東京之戀」，帶來破億的營收。

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