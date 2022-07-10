　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女師偷吃人夫送「性愛日記」　正宮氣到摔下樓骨折還被告

日記,筆記（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲人妻離婚後發現丈夫和小三的性愛日記，氣到摔下樓梯骨折住院，後與小三協議支付20萬醫藥費，因小三不付，人妻頻頻傳訊恐嚇，反被提告，被法院判處拘役30日。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一人妻與吳姓丈夫離婚後，才發現吳男曾外遇女老師小芬(化名)，小芬還撰寫一本性愛日記送給他，人妻看了日記大受打擊，與前夫大吵而跌落樓梯，摔成骨折住院後，人妻與小芬協議由她支付所有醫藥費共20萬元，後因小芬不付錢，人妻頻頻傳簡訊給她，恐嚇要向小芬就職學校、公公揭發她的不倫戀，卻反被小芬告上法庭，經新竹地院審理，依恐嚇危害安全罪，處人妻拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決書指出，人妻和吳男育有一兒，婚後吳男於2020年2月間，因打羽球而認識已婚女老師小芬(化名)，2人成為男女朋友，小芬將交往過程撰寫成一本性愛日記，內容記載和吳男發生關係的日期和感受等等，等吳男和妻子於同年8月協議離婚後，隔年小芬將這本日記贈送給吳男。

人妻與吳男離婚後仍繼續同居，無意中閱讀到性愛日記後大受打擊，和吳男發生劇烈爭執，不小心從自家3樓摔下樓梯，導致右臉、右膝骨折住院。人妻憤恨之餘，打電話給小芬，協議由小芬支付她全部的醫藥費共20萬元，後因小芬遲遲不給錢，人妻遂不斷恐嚇要向小芬任職的學校揭穿不倫戀，傳簡訊給小芬說「那我傳人事室跟校長室好了」(附上性愛日記照片)、「事情鬧開上法院你得付出更多錢。還有職涯人品全毀...」、「除了學校，我也會聯絡你公公。」，小芬不堪其擾，報警處理，經新竹地院審理，依恐嚇危害安全罪，處人妻拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

另外，人妻也向小芬提告侵害配偶權，求償醫藥費、精神損害等共124萬元，法官認為，小芬在沒被脅迫下，同意支付20萬元醫藥費，而人妻原本打算就20萬元終止爭執，同意讓步和解，判小芬應給人妻20萬元，駁回其他請求，全案還可上訴。

►康寧保鮮盒超級特價來了！能放冷凍也能進烤箱　不買會後悔

ET快訊
小S金曲獎扶著「180cm小鮮肉」！網暴動求IG　本尊現身了
重機男總統府前「翹孤輪」GG了！　囂張影片曝光
刺殺前勘查多個地點！　山上徹也曝「選擇奈良原因」
快訊／驚悚爆頭影片！女遭油罐車擦撞　頭顱破裂慘死
趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！　出院緊急喊卡
安倍遇刺！歐陽靖曝「日年輕人很冷淡」被罵翻　她蒐證報警
國4離奇車禍！賓士E300「5層樓高墜地」　駕駛昏迷插管
快訊／日警認了！　坦承「聽到第1槍才發現可疑人士」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投男遺失3張千元鈔　無奈認賠竟接到警電話：找到了

驚悚爆頭影像！花蓮油罐車視線死角擦撞機車　婦人遭輾當場慘死

芭比Q了！高雄19歲妹剛炫耀有喝酒沒騎車　「互換位置」又遇警

台南舊派出所突竄火舌！現場全面燃燒　附近住戶嚇壞急報警

重機車聚圍繞勤美綠園道　狂拉轉速、大聲喧嘩惹惱住戶

國4離奇車禍！賓士E300撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

藥妝店洗衣精被6.0地震震破　害女客摔骨折！值班副理衰被判拘役

女師偷吃人夫送「性愛日記」　正宮氣到摔下樓骨折還被告

工廠大火超詭異！一群人落跑留「天書」真相曝　2學徒慘了

快訊／找到了！新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

女友連續追問死亡問題　男友秒答求生技能滿點

南投男遺失3張千元鈔　無奈認賠竟接到警電話：找到了

驚悚爆頭影像！花蓮油罐車視線死角擦撞機車　婦人遭輾當場慘死

芭比Q了！高雄19歲妹剛炫耀有喝酒沒騎車　「互換位置」又遇警

台南舊派出所突竄火舌！現場全面燃燒　附近住戶嚇壞急報警

重機車聚圍繞勤美綠園道　狂拉轉速、大聲喧嘩惹惱住戶

國4離奇車禍！賓士E300撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

藥妝店洗衣精被6.0地震震破　害女客摔骨折！值班副理衰被判拘役

女師偷吃人夫送「性愛日記」　正宮氣到摔下樓骨折還被告

工廠大火超詭異！一群人落跑留「天書」真相曝　2學徒慘了

快訊／找到了！新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

民進黨將拍板陳時中選台北市長　柯文哲：先公布「誰接防疫指揮官」

羅志祥演唱會驚見「戲劇男神辣妻」現身共舞！2人關係曝　起底超狂經歷

影／首支火箭升空　蔡英文承諾發展國家太空科技：帶台灣飛向宇宙

安倍過去10年對中立場劇變　強力挺台被批「日本頭號反中政客」

台82線東石路段非法載運廢棄物　聯結車司機慘了

花蓮死亡車禍！油罐車擦撞機車　女騎士頭部遭輾當場死亡

安心亞錄影「喬內褲」裝沒事　下秒轉頭一看尷尬了

陸發現新型重組豬流感病毒　港研究：具人畜傳播可能性

FoFo重回先發飛機包切後排　BLG換上新打野...仍不敵WBG吞第六敗

90歲嬤重聽！暖金孫「電話一響就狂吠」　樂當鬧鐘提醒她

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

「怎麼沒吃午餐」板橋男竟狂刺母

快訊／苗栗甜點店氣爆　現場畫面曝

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

台男去柬埔寨打工　仲介1人頭可賺60萬

即／他住院1天　頂樓墜樓身亡

躺停車場入口遭輾　土城爛醉男卡車底哀嚎

賓士撞橋墩5層樓高墜地　駕駛拋飛昏迷插管

即／新北男新店青潭堰失蹤　尋獲已成冰冷遺體

貨車拖冷凍櫃上街　一路搖晃擦撞保時捷

精神病患列冊管理　高警局：不當公文

台中人夫偷吃外籍女同事　要她脫衣當生日禮物

男子大鬧華航班機　當眾脫內褲

更多熱門

相關新聞

「阿嬤被賣掉」辛苦錢...阿公養小三！孫女曝悲歌

「阿嬤被賣掉」辛苦錢...阿公養小三！孫女曝悲歌

「因為錢被賣掉的阿嬤。」一名女網友感傷表示，阿嬤生前曾哽咽喊話，要原PO好好讀書，「不要也被賣掉。」一席話讓原PO印象深刻，原來阿嬤是童養媳，為婆家做牛做馬受盡委屈，辛苦賺錢還被阿公拿去養小三，讓原PO非常不捨，「希望她投胎能到好人家，擁有父母兄弟跟另一半的疼愛，不要再受這些委屈。」

搞上人夫！　女業務嬌喊「磨到破皮了」

搞上人夫！　女業務嬌喊「磨到破皮了」

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

鹹濕cosplay電愛內容曝　人夫小三要賠正宮40萬　

鹹濕cosplay電愛內容曝　人夫小三要賠正宮40萬　

小三判賠7旬元配50萬　但獲和解金200萬

小三判賠7旬元配50萬　但獲和解金200萬

關鍵字：

婚外情小三女老師

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鑣失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

KID宣布老婆懷孕！　狂喜曬大肚照

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

山上徹也坦承：最初想殺另一個人

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

老婆不斷喊安倍晉三小名！醫院急救過程曝光

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面