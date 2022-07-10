女師偷吃人夫送「性愛日記」　正宮氣到摔下樓骨折還被告

▲人妻離婚後發現丈夫和小三的性愛日記，氣到摔下樓梯骨折住院，後與小三協議支付20萬醫藥費，因小三不付，人妻頻頻傳訊恐嚇，反被提告，被法院判處拘役30日。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一人妻與吳姓丈夫離婚後，才發現吳男曾外遇女老師小芬(化名)，小芬還撰寫一本性愛日記送給他，人妻看了日記大受打擊，與前夫大吵而跌落樓梯，摔成骨折住院後，人妻與小芬協議由她支付所有醫藥費共20萬元，後因小芬不付錢，人妻頻頻傳簡訊給她，恐嚇要向小芬就職學校、公公揭發她的不倫戀，卻反被小芬告上法庭，經新竹地院審理，依恐嚇危害安全罪，處人妻拘役30日，可易科罰金3萬元。

判決書指出，人妻和吳男育有一兒，婚後吳男於2020年2月間，因打羽球而認識已婚女老師小芬(化名)，2人成為男女朋友，小芬將交往過程撰寫成一本性愛日記，內容記載和吳男發生關係的日期和感受等等，等吳男和妻子於同年8月協議離婚後，隔年小芬將這本日記贈送給吳男。

人妻與吳男離婚後仍繼續同居，無意中閱讀到性愛日記後大受打擊，和吳男發生劇烈爭執，不小心從自家3樓摔下樓梯，導致右臉、右膝骨折住院。人妻憤恨之餘，打電話給小芬，協議由小芬支付她全部的醫藥費共20萬元，後因小芬遲遲不給錢，人妻遂不斷恐嚇要向小芬任職的學校揭穿不倫戀，傳簡訊給小芬說「那我傳人事室跟校長室好了」(附上性愛日記照片)、「事情鬧開上法院你得付出更多錢。還有職涯人品全毀...」、「除了學校，我也會聯絡你公公。」，小芬不堪其擾，報警處理，經新竹地院審理，依恐嚇危害安全罪，處人妻拘役30日，可易科罰金3萬元，全案還可上訴。

另外，人妻也向小芬提告侵害配偶權，求償醫藥費、精神損害等共124萬元，法官認為，小芬在沒被脅迫下，同意支付20萬元醫藥費，而人妻原本打算就20萬元終止爭執，同意讓步和解，判小芬應給人妻20萬元，駁回其他請求，全案還可上訴。