　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔隊員扮神棍要淨化25歲女同事　灌輸「正能量」逼脫衣指侵

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲誆女同事「妳氣場不好」幫淨化，黃姓男子帶回家指侵得逞，一審遭判3年10月，民事須賠57萬9364元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃男邀約同在清潔隊工作的25歲女同事一起吃飯，席間他指出「妳有流浪命」、「跟男友會不合」更稱幫很多同事處理過，藉此將女同事帶回家，要求脫光衣服，稱可灌輸正能量、淨化氣場。士林地院一審，依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年10月，女同事另提民事求償，100萬慰撫金、醫療費9184元、薪資損失8萬2360元共計109萬1544元。

去年1月黃姓男子，和女同事小晶（化名）共進晚餐時，向小晶佯稱「妳有流浪命」，可能會因此招災、和男友不合，並聲稱自己曾幫很多同事處理過，同事事後也都相當順遂，邀約女同事和他一起回住家「處理」。

小晶跟著黃男一同回到黃男的住處後，黃男先是對著桌上一個裝有紙娃娃的紅包袋跪拜，並對小晶指出解決方法只有一個，就是要將他身上的正能量灌輸到小晶身上，主因小晶和其男友曾發生過關係，導致氣場雜亂骯髒，要幫她淨化氣場，藉此要求褪去全身的衣物。

小晶一聽立刻拒絕，但黃男卻開始向她裝神弄鬼，表示如果反悔的話，會生一場大病，被再度拒絕，黃男見狀馬上跪在紙娃娃前，假意溝通聆聽後，對她改口表示「有折衷辦法」，要求小晶脫掉內衣褲就好，外面的連身裙可以不用脫掉，好對她「作法」，黃男眼見計謀三番兩次都未得逞，直接將小晶強壓在床上，指侵得逞。

法院一審依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年10月，被侵犯後的小晶，不僅無法工作，甚至罹患急性壓力反應、適應性失眠症，因此對黃男提起民事求償共109萬1544元。

開庭時，黃男辯稱，小晶本身患有精神疾病，也無法舉證前往醫院求診所生費用與他侵犯行為有因果關係，更何況部分收據也是以手寫增列金額，至於3名友人證述全屬傳聞陳述，請求駁回。

法官勘驗小晶跟友人對話及通話內容發現，小晶曾問楊姓友人問：「有這種宗教嗎」、「真的有這種宗教嗎?」、「有嗎」，楊友稱：「沒有」、「唬爛」、「北爛」、「那神祇只是唬爛的其中一個道具」，並稱：「我好髒了」、「都是我的錯要25歲還這麼好騙」等，認小晶事發後急於打電話求助，更自責表達想輕生念頭，與一般遭受性侵害的被害人受害後反應相同。

黃男雖辯稱3名友人證述並未親自見聞小晶受侵害經過，但法官認3人都是小晶在被侵犯後，當晚立即聯絡對象，且3人對於小晶的情緒反應都能詳細說出，屬親自經驗、知覺的客觀事實，可作為小晶是否遭侵犯的判斷。

法官審酌小晶大學肄業，任職於清潔隊，月收約4萬餘元，黃男高中肄業原在清潔隊任職，現無業，偶兼職餐飲送工作，小晶出庭陳述侵害過程，仍不時表露顫抖、哽咽、哭泣，因此認黃男須賠薪資損失7萬2000元、醫療費7364元、撫慰金為50萬為宜，共計57萬9364元。全案可上訴。

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
快訊／賴清德赴日悼安倍　總統府回應
天天買1送1！　大苑子7月超殺優惠一次看
巨城只排第6！第一名百貨「賺214億」　網不意外：閃靈刷手超
快訊／50年來最高層級！賴清德赴日悼安倍　日媒拍到進安倍家
快訊／點交法拍屋！驚見女屍頭詭套「氮氣塑膠袋」
林智堅被罵慘！作家不忍了「脫胎換骨的新竹」　長文萬人朝聖
快訊／朱俐靜追思時間曝光　家屬忍痛：來參加Miu的畢業典禮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市中山區墜樓意外！男子12樓墜落無生命跡象

雲林人驚呼：燃燒塔噴出「火炬」　六輕公告：請鄉親安心

大叔脫罩碎念警擾民遭喝斥「滾」　回罵「王八蛋」慘了

「記得晚上要回來唷」　渣男連發私密照恫嚇前女友下場曝

刺肝臟再轉刀身！24刀砍死小26歲女友　雲林男一審判決出爐

朋友通靈急喊「不OK」！店長沒聽進去　聘他做大夜班果然出事

快訊／點交法拍屋！台中警進門驚見女屍　頭詭套「裝氮氣塑膠袋」

清潔隊員扮神棍要淨化25歲女同事　灌輸「正能量」逼脫衣指侵

情侶投宿正脫衣...旅館少東竟從門縫偷拍！無罪理由曝光

最後身影曝！35歲醉男闖社區尿尿慘死　駕駛輾過嚇傻奔出求救

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

快訊／北市中山區墜樓意外！男子12樓墜落無生命跡象

雲林人驚呼：燃燒塔噴出「火炬」　六輕公告：請鄉親安心

大叔脫罩碎念警擾民遭喝斥「滾」　回罵「王八蛋」慘了

「記得晚上要回來唷」　渣男連發私密照恫嚇前女友下場曝

刺肝臟再轉刀身！24刀砍死小26歲女友　雲林男一審判決出爐

朋友通靈急喊「不OK」！店長沒聽進去　聘他做大夜班果然出事

快訊／點交法拍屋！台中警進門驚見女屍　頭詭套「裝氮氣塑膠袋」

清潔隊員扮神棍要淨化25歲女同事　灌輸「正能量」逼脫衣指侵

情侶投宿正脫衣...旅館少東竟從門縫偷拍！無罪理由曝光

最後身影曝！35歲醉男闖社區尿尿慘死　駕駛輾過嚇傻奔出求救

2022文博會高雄登場！「ㄇㄚˊ幾兔」受邀嗨喊：家鄉看到我了

快訊／北市中山區墜樓意外！男子12樓墜落無生命跡象

雲林人驚呼：燃燒塔噴出「火炬」　六輕公告：請鄉親安心

半年前出事返航！　美航母「卡爾文森號」再爆1水手離奇死亡

好想出國！先奔巷口全家大嗑「長榮飛機餐」抽機票加速起飛

情侶汽車旅館恩愛！女友被惡徒闖入性侵　男崩潰把他分屍洩恨

國安基金暫不進場！　舉3大數據強調「台股有撐」

快訊／50年來最高層級！賴清德赴日悼安倍　總統府：沒有評論及說明

朱立倫親自南下苗栗協調！　鍾東錦恐難保黨部主委一職

木曜女神溫妮被她甜撩　釣出五月天阿信讚：很會！

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

男大生騎重機環島　台9線猛撞鐵牛車爆頭慘死

獨／腳交女露底褲要去林森北　開車門擊落騎士還嗆聲

即／醉漢闖社區尿尿　跌落車道被住戶撞死

情侶飯店走廊裸戰「下秒房門反鎖」

國4賓士墜地影像曝！驚悚瞬間全記錄

即／點交法拍屋！警驚見頭套裝氮氣塑膠袋女屍

重機車聚勤美綠園道噪音惱人　創辦人：即起停辦

！28歲男詭騎機車苗栗衝海亡　死前家暴女友又做這些事

人妻揪小王「無套」玩很大　碩士夫崩潰求償

6歲童夏令營遭逼露GG　真相更傻眼

到辣妹家修網路　工程師凍袜條竟襲胸

要求外送員對警說「吃大便」...北市刑大回應了

即／高雄民宅飄屍臭！破門驚見男子陳屍臥室

台南男警「私查」兄弟象啦啦隊個資！近20女受害

更多熱門

相關新聞

假離婚！老婆成別人「天菜」　他氣炸怒告小王又慘敗

假離婚！老婆成別人「天菜」　他氣炸怒告小王又慘敗

一名江姓人夫和老婆婚後育有3名子女，不過老婆以想申請單親補助為由，希望江男能和她離婚，不過離婚後2人仍住在一起。熟知，事後江男卻發現老婆另結新歡，他急忙提起確認婚姻關係訴訟，但江勝訴後，又發現老婆居然還和小王一起拍攝婚紗照，怒對小王提告。一審，法官判小王須賠償江男10萬元；不過案經上訴至二審後，法院逆轉判決，判小王免賠。

搞上人夫！　女業務嬌喊「磨到破皮了」

搞上人夫！　女業務嬌喊「磨到破皮了」

人夫偷吃女同事大拍性愛片！　正宮氣炸怒告

人夫偷吃女同事大拍性愛片！　正宮氣炸怒告

學妹主動幫打手槍！　高中男連爽3天後慘了

學妹主動幫打手槍！　高中男連爽3天後慘了

女友私揪男同事「酒駕被抓」　他怒放生

女友私揪男同事「酒駕被抓」　他怒放生

關鍵字：

損害賠償同事妨害性自主強制性交罪流浪命

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

星巴克7／11起「全品項買1送1」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

男大生騎重機環島　台9線猛撞鐵牛車爆頭慘死

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面