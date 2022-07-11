清潔隊員扮神棍要淨化25歲女同事　灌輸「正能量」逼脫衣指侵

▲誆女同事「妳氣場不好」幫淨化，黃姓男子帶回家指侵得逞，一審遭判3年10月，民事須賠57萬9364元。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市黃男邀約同在清潔隊工作的25歲女同事一起吃飯，席間他指出「妳有流浪命」、「跟男友會不合」更稱幫很多同事處理過，藉此將女同事帶回家，要求脫光衣服，稱可灌輸正能量、淨化氣場。士林地院一審，依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年10月，女同事另提民事求償，100萬慰撫金、醫療費9184元、薪資損失8萬2360元共計109萬1544元。

去年1月黃姓男子，和女同事小晶（化名）共進晚餐時，向小晶佯稱「妳有流浪命」，可能會因此招災、和男友不合，並聲稱自己曾幫很多同事處理過，同事事後也都相當順遂，邀約女同事和他一起回住家「處理」。

小晶跟著黃男一同回到黃男的住處後，黃男先是對著桌上一個裝有紙娃娃的紅包袋跪拜，並對小晶指出解決方法只有一個，就是要將他身上的正能量灌輸到小晶身上，主因小晶和其男友曾發生過關係，導致氣場雜亂骯髒，要幫她淨化氣場，藉此要求褪去全身的衣物。

小晶一聽立刻拒絕，但黃男卻開始向她裝神弄鬼，表示如果反悔的話，會生一場大病，被再度拒絕，黃男見狀馬上跪在紙娃娃前，假意溝通聆聽後，對她改口表示「有折衷辦法」，要求小晶脫掉內衣褲就好，外面的連身裙可以不用脫掉，好對她「作法」，黃男眼見計謀三番兩次都未得逞，直接將小晶強壓在床上，指侵得逞。

法院一審依強制性交罪，判處黃男有期徒刑3年10月，被侵犯後的小晶，不僅無法工作，甚至罹患急性壓力反應、適應性失眠症，因此對黃男提起民事求償共109萬1544元。

開庭時，黃男辯稱，小晶本身患有精神疾病，也無法舉證前往醫院求診所生費用與他侵犯行為有因果關係，更何況部分收據也是以手寫增列金額，至於3名友人證述全屬傳聞陳述，請求駁回。

法官勘驗小晶跟友人對話及通話內容發現，小晶曾問楊姓友人問：「有這種宗教嗎」、「真的有這種宗教嗎?」、「有嗎」，楊友稱：「沒有」、「唬爛」、「北爛」、「那神祇只是唬爛的其中一個道具」，並稱：「我好髒了」、「都是我的錯要25歲還這麼好騙」等，認小晶事發後急於打電話求助，更自責表達想輕生念頭，與一般遭受性侵害的被害人受害後反應相同。

黃男雖辯稱3名友人證述並未親自見聞小晶受侵害經過，但法官認3人都是小晶在被侵犯後，當晚立即聯絡對象，且3人對於小晶的情緒反應都能詳細說出，屬親自經驗、知覺的客觀事實，可作為小晶是否遭侵犯的判斷。

法官審酌小晶大學肄業，任職於清潔隊，月收約4萬餘元，黃男高中肄業原在清潔隊任職，現無業，偶兼職餐飲送工作，小晶出庭陳述侵害過程，仍不時表露顫抖、哽咽、哭泣，因此認黃男須賠薪資損失7萬2000元、醫療費7364元、撫慰金為50萬為宜，共計57萬9364元。全案可上訴。