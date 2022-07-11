升小學前提前練字　童創意寫法網驚嘆：天人合一！

▲網友分享小孩的練字作業。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社二館】●）

實習記者殷稚雅／綜合報導

暑假期間許多家長為了讓孩子贏在起跑點，會選擇將其送到先修班或是自己進行提早教育。日前就有一名網友在臉書社團上分享女兒的練字習題，看到好端端的「天」字寫到最後逐漸歪樓的模樣讓她哭笑不得。但圖片一出，網友反而大讚原PO孩子簡直是「百年難見的奇才」。

該名網友9日於臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張圖片，畫面中可見孩子正在練習書寫「天」字。第一行的前幾格孩子按照筆畫書寫出大家熟悉的天字，不過隨著格數往後，孩子貌似失去了耐心，開始省略天字的筆畫，以兩條跨越多格的橫線起筆，再一一把「人」字補進格子中。孩子創意的發想讓原PO直喊「替即將升小一的女兒擔憂她的作業⋯」。

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看到原PO的貼文，網友紛紛留言稱讚，表示「天人合一，百年難得一見的奇才，好好栽培」、「好聰明喔！不受既定模式的限制，有自己的想法，好好引導她的話，未來一定無可限量」、「在大人眼裡看來是偷懶，但換個角度來看或許未來他做事很會想方法，可以事半功倍」。更有網友開玩笑說道，「這就是台灣的天空沒錯啊！一堆電纜電塔！」「高壓電線畫得挺好的！」

▲留言區網友分享小孩的練字作業。（圖／翻攝自Facebook／●【爆廢公社二館】●）

也有許多網友非常有同感，曬出自己孩子的創意作業。一名網友分享孩子寫的「足」字到最後愈來愈有動態感，笑說「跟我女兒一樣，感覺都可以踢足球了」。還有一名網友分享孩子的「爸」字寫一寫突然出現臉部表情，「爸爸開始變成原來的模樣」。更有網友貼出孩子一行線畫到底的「也」字，表示「原來我不孤單，我即將升小一女兒也是如此」。