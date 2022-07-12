槓上馬斯克！推特聘頂尖律師事務所　最快本周提告

實習記者楊子嫻／綜合報導

世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）收購推特一案，因馬斯克不滿Twitter公司未能有效回應關於平台假帳號資訊，於2022年7月8日發布終止協議。推特董事會也在同天發布聲明，將聘請擅長處理交易案的WLRK律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP），計畫以法律行動「強制馬斯克執行此次交易」，最快將於這周向法院來提告。

此次任命於Twitter，向馬斯克提出告訴的WLRK律師事務所，總部位於紐約市，以出色的兼併收購、訴訟方面等業務能力聞名全球。有趣的是，此律師事務所 2017年曾任聘於馬斯克，替他因收購美國太陽能發電公司，遭特斯拉股東提告所辯護。

整起併購案，將交由美國德拉瓦州衡平法院來審理Twitter公司對於馬斯克放棄併購案的控訴，最終可能會產生以下3種結果：

1. 馬斯克敗訴，以先前開出價格買下推特(每股54.2美元)

2. 馬斯克勝訴，可以不買，但仍需負擔手續費10億美元

3. 雙方和解，馬斯克能以低價買下推特

馬斯克於2022年4月期間，以每股54.20美元；總價440億美元（約1.3兆台幣）提案收購社群媒體公司Twitter（推特）。不過，在收購協議達成不久後馬斯克，以「推特公司需證明垃圾機器人占用戶總數5%以下」為求，按下收購暫停鍵，並於7月8日向外界公告將終止收購。馬斯克團隊指控，推特公司未遵守《合併協議》中的多項協議，且在馬斯克進入合併案協議時似乎做出不實和誤導性的陳述。

根據7月8日給美國證券交易委員會留存紀錄的文件提到，馬斯克及摩根士丹利財務顧問，自2022年5月9日開始，出於完成交易相關的商業目的，多次要求推特提供DAU、MAU（活躍帳戶的測量指標）數據與平台上虛假或垃圾帳戶普遍存在之間的關係，不過在近2個月間，Twitter雖有向馬斯克及團隊提出資料，但內容皆不直接也不完整；或以看似不合理為由拒絕提供資訊。

不過，Twitter公司股東會也向外宣布，他們已盡可能遵守馬斯克所開出的相關要求，包括開放後台權限、發布文章試圖向外界說明推特公司如何確定有多少用戶為機器人。同時，推特強調，不打算接受馬斯克付10億美元的違約金就了事，聘請曾為馬斯克打過官司的律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP，最快這周向法院提出訴訟，強制執行併購案的進行，且有信心會贏。