　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

槓上馬斯克！推特聘頂尖律師事務所　最快本周提告

實習記者楊子嫻／綜合報導

世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）收購推特一案，因馬斯克不滿Twitter公司未能有效回應關於平台假帳號資訊，於2022年7月8日發布終止協議。推特董事會也在同天發布聲明，將聘請擅長處理交易案的WLRK律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP），計畫以法律行動「強制馬斯克執行此次交易」，最快將於這周向法院來提告。

此次任命於Twitter，向馬斯克提出告訴的WLRK律師事務所，總部位於紐約市，以出色的兼併收購、訴訟方面等業務能力聞名全球。有趣的是，此律師事務所 2017年曾任聘於馬斯克，替他因收購美國太陽能發電公司，遭特斯拉股東提告所辯護。

整起併購案，將交由美國德拉瓦州衡平法院來審理Twitter公司對於馬斯克放棄併購案的控訴，最終可能會產生以下3種結果：

1. 馬斯克敗訴，以先前開出價格買下推特(每股54.2美元)
2. 馬斯克勝訴，可以不買，但仍需負擔手續費10億美元
3. 雙方和解，馬斯克能以低價買下推特

馬斯克於2022年4月期間，以每股54.20美元；總價440億美元（約1.3兆台幣）提案收購社群媒體公司Twitter（推特）。不過，在收購協議達成不久後馬斯克，以「推特公司需證明垃圾機器人占用戶總數5%以下」為求，按下收購暫停鍵，並於7月8日向外界公告將終止收購。馬斯克團隊指控，推特公司未遵守《合併協議》中的多項協議，且在馬斯克進入合併案協議時似乎做出不實和誤導性的陳述。

根據7月8日給美國證券交易委員會留存紀錄的文件提到，馬斯克及摩根士丹利財務顧問，自2022年5月9日開始，出於完成交易相關的商業目的，多次要求推特提供DAU、MAU（活躍帳戶的測量指標）數據與平台上虛假或垃圾帳戶普遍存在之間的關係，不過在近2個月間，Twitter雖有向馬斯克及團隊提出資料，但內容皆不直接也不完整；或以看似不合理為由拒絕提供資訊。

不過，Twitter公司股東會也向外宣布，他們已盡可能遵守馬斯克所開出的相關要求，包括開放後台權限、發布文章試圖向外界說明推特公司如何確定有多少用戶為機器人。同時，推特強調，不打算接受馬斯克付10億美元的違約金就了事，聘請曾為馬斯克打過官司的律師事務所Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP，最快這周向法院提出訴訟，強制執行併購案的進行，且有信心會贏。

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
吳淡如買8000萬豪宅當書房！Joeman見「1擺設」笑了
安倍家祭「僅邀至親」　賴清德現身增上寺！近照曝光
樂天封王！全家連3天「咖啡買1送1」　優惠一次看
《中國好聲音》全新導師陣容曝！　驚見「超大咖情歌天后」
父子國道上工遇劫　遭失控大車撞翻1死1傷
放比特犬咬死浪浪！　飼主找到了「事後已棄養」
快訊／指揮中心何時降級？　莊人祥回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克可能不買推特　華郵揭1關鍵原因：收購案陷嚴重危機

不滿推特太多假帳號！　馬斯克取消440億美元交易

國產大型MMORPG《參天律 Online》7 月 4 日不刪檔封測

人妻自爆「還是處女」！老公婚後不碰她　一看尪手機崩潰：想去死

安倍家祭「僅限受邀至親」　賴清德搭專車現身增上寺！近照曝光

槓上馬斯克！推特聘頂尖律師事務所　最快本周提告

快訊／安倍遺體抵達殯儀館！　火化後骨灰送回山口老家

快訊／安倍晉三靈車駛出增上寺！安倍昭惠手捧牌位　神情哀戚

快訊／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

安倍中彈亡　前特警曝「日本社會這1點」成維安漏洞：真的沒想到

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

人妻自爆「還是處女」！老公婚後不碰她　一看尪手機崩潰：想去死

安倍家祭「僅限受邀至親」　賴清德搭專車現身增上寺！近照曝光

槓上馬斯克！推特聘頂尖律師事務所　最快本周提告

快訊／安倍遺體抵達殯儀館！　火化後骨灰送回山口老家

快訊／安倍晉三靈車駛出增上寺！安倍昭惠手捧牌位　神情哀戚

快訊／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

安倍中彈亡　前特警曝「日本社會這1點」成維安漏洞：真的沒想到

快訊／賴清德親赴增上寺送別安倍晉三　身影曝光

即／最後告別！安倍靈車1時30分出發繞行官邸　葬禮由麻生發表悼詞

其他醫生就在旁邊！孕婦麻醉進行剖腹產　手術台上被變態醫性侵

蔡炳坤餐敘突腦中風！ICU醫曝：旁邊人「1舉動」最能幫上忙

林曉培舞台劇演一半接噩耗！　親哥過世「忍痛上台」導演心疼：她一直在忍耐

補教師曝地理手寫題成決勝關鍵　參考答案與題目看這

有「嘉明的味道」...高雄2正妹逛百貨遭噴精　噁狼下場曝

【廣編】統一企業集團7-ELEVEN亞洲10000店　璀璨登場

鴻海擬在「泰國東部經濟走廊」建EV生產基地　拚2024年完工量產

陳建寧爸中風曝近況　阿沁樂當女兒傻瓜大玩cosplay

看男友電腦發現他「最愛的床事取向」！ 林采緹震驚：沒辦法接受

林佳龍「就算選輸還是有糖吃」　郝龍斌揭蔡英文佈局目的

洪秀柱轟國民黨降半旗沒正當性　前黨員反嗆：活在1945年

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

國際熱門新聞

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

畫面曝！柏油鋪一半突爆胎　鋼圈射出擊斃工人

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

即／安倍靈車駛出增上寺！夫人手捧牌位神情哀戚

即／賴清德赴增上寺送別安倍　身影曝光

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

送安倍最後一程　女獻花痛哭

最後送別！安倍靈車將繞首相官邸

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

即／安倍遺體抵達殯儀館！火化後送回山口老家

安倍遺孀悲送最後一程　靈車繞行首相官邸

日本民眾清早為安倍獻花　增上寺外隊伍不見盡頭

安倍遺願：不能去內湖五指山　二度訪台引發「小黃事件」

牛掙脫當街狂奔！　繩纏屠夫拖殺致死影片曝

更多熱門

相關新聞

推特要告馬斯克！　他發「四個大笑」回應

推特要告馬斯克！　他發「四個大笑」回應

全球首富馬斯克（Elon Musk）決定不買社群媒體推特公司（Twitter Inc），終止這筆440億美元（約新台幣1.3兆）的交易案，推特則稱要透過法律繼續執行併購，結果馬斯克PO出自己的大笑四連拍來嘲諷。

馬斯克取消440億美元交易　推特市值蒸發18億

馬斯克取消440億美元交易　推特市值蒸發18億

特斯拉增強版自動駕駛台灣開賣！

特斯拉增強版自動駕駛台灣開賣！

不滿推特太多假帳號！　馬斯克取消440億美元交易

不滿推特太多假帳號！　馬斯克取消440億美元交易

馬斯克可能不買推特　華郵揭內幕

馬斯克可能不買推特　華郵揭內幕

關鍵字：

馬斯克推特Twitter併購案世界首富440億

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

PChome開門日賺僅1.33萬　詹宏志1句話跟接班人撕破臉

許瑋甯淋雨戲收工「搭邱澤愛妻專車」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

嘿咻女網友5個月捨不得放　偽單身騙砲2次下場慘了

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面