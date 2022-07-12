幫失能臥床長輩「澡」回幸福　愛心捐贈到宅沐浴車

▲每日奔馳超過數百公里，愛心捐贈到宅沐浴車「澡」回上萬人次的幸福之路！（圖／天主教中華聖母基金會提供）

記者郭玲綪／採訪報導

阿嬌阿嬤的兒子一人獨自照顧失智臥床的87歲老母親已經八年！「我媽媽很怕熱，就算冬天，身體一黏膩不舒服，她就會發出『伊伊呀呀』的聲音，然後一直扭動」。67歲的兒子年輕時因工作左手斷掌，如今靠農作維生，不捨又無奈地說：「以前阮老母都下田工作，體力好又愛乾淨，現在臥床，也只能這樣了…」起初僅靠外看擦澡，但老媽媽仍是滿身汗漬，一天要換洗好幾套衣服。

「等一下她就會睡到打呼了！」兒子嘴角微微揚起地說，沐浴後不言而喻的清爽，讓阿嬤可以熟睡好幾個小時，這種舒適感連兒子都感受到，也讓他寬慰許多。

像阿嬌阿嬤一樣，沐浴對失能者與其家庭而言是那麼奢侈的渴望。天主教中華聖母基金會從2008年引進全台第一輛沐浴車與服務，開啟了台灣到宅沐浴的幸福之門，讓失能或臥床的朋友可以好好洗澡。2021年底三台沐浴車到了使用年限必須淘汰，包括知名網紅黃大米、台北台大明明補習班執行長李俊德以及福添福基金會各捐1輛沐浴車來填補車輛汰換後的長者沐浴需求。

▲到宅沐浴車服務對象中7成是重度、極重度失能者，近4成除了失能，還伴隨其他的病症，車上配備眾多所費不貲。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

沐浴車和一般車輛不同，必須配備車內馬達、組裝式浴缸、水管、水盤、熱水器、瓦斯桶、儲水箱等設備，一台車造價就要一百六十萬，三台車一年也需要兩百五十萬的出勤服務經費。社福單位要募款不容易，黃大米在網路上看到沐浴車的服務訊息之後，決定將自己在網路開團的部分所得分多次捐款，認購了一輛沐浴車，以粉絲為名取名為「米粉號」，2021年底正式投入服務，也有粉絲家中的長輩因此獲得幫助，留言表示感謝。

「很謝謝妳願意伸出友善的手幫助資源缺乏的嘉義，以前的我不覺得有人真的會這麼做，或許只是買台宣傳車而已，今天米粉號開來外婆家，外婆能舒服的洗個澡，千言萬語感激不盡！」「中華聖母基金會的人員都很友善很細心，跟我們聊著這台車的由來，已經服務到哪裡，有多少長輩因為一件最平凡的洗澡而喜悅，我衷心感謝妳！」

▲到宅沐浴車幫失能長輩洗澡，看到放鬆與安心的表情就是工作人員最大的欣慰。（圖／天主教中華聖母基金會提供）

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏指出，十多年來到宅沐浴車服務上萬人次。每次服務結束，看到失能朋友與他們家屬舒適、放鬆與安心的表情，是夥伴們最大的欣慰。

到宅沐浴車，每天行駛超過100公里，多年來奔馳在嘉義每個偏鄉角落，服務對象中7成是重度、極重度失能者，近4成除了失能，還伴隨其他的病症，如中風、失智、巴金森氏症、洗腎…。為了讓到宅沐浴車能走得更久、更遠、服務更多需要的人，「榕生號」從改造專屬的內裝、到車體外觀，從裡到外耗時半年以上，如今正式啟程，冀望幫助更多臥床長輩及身心障礙朋友「澡」回幸福。



捐款劃撥帳號：31561904

戶名：天主教中華聖母基金會

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