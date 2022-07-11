　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農曆七月訪鬼去　殭屍閃一邊最強女鬼在台南

▲台南市觀旅局以「殭屍閃一邊最強女鬼在台南」為主題，邀請專家學者介紹發生在台南，陳守娘與廣澤尊王神鬼交鋒的鬼故事，讓民眾認識台南的另一個世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀旅局以「殭屍閃一邊最強女鬼在台南」為主題，邀請專家學者介紹發生在台南，陳守娘與廣澤尊王神鬼交鋒的鬼故事，讓民眾認識台南的另一個世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南美館「殭屍展」在國內引起熱烈討論帶動話題，加上農曆七月將至，民間相傳就是好兄弟一年一度放假之時，在這民間傳說的鬼月，台南市觀旅局以「殭屍閃一邊最強女鬼在台南」為主題，邀請專家學者介紹發生在台南，原汁原味陳守娘與廣澤尊王神鬼交鋒的鬼故事，讓民眾認識台南的另一個神奇世界。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最早開發的地區，充滿各種故事，清末台灣四大奇案中，就有三大案發生在台南，其中林投姐復仇與陳守娘大戰廣澤尊王，更是早年臺南人耳熟能詳的鬼故事，只是早年因為對鬼神的禁忌，大家比較少提起，最近殭屍展引起風潮，觀旅局以陳守娘故事為背景，規劃遊程，讓遊客甚至是年輕一輩，透過鬼故事的導引，更認識台南。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀旅局長郭貞慧指出，民間傳說神鬼殊途，鬼看到神明總會想辦法閃躲，但陳守娘受辱死後化為厲鬼，甚至與神明鬥法故事，甚囂塵上，堪稱台灣最強女鬼；相傳陳守娘故事發生在清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘因為從小受到廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，當時有台灣縣衙門的一位幕賓（師爺）垂涎於她的美貌，以高價誘惑守娘的婆婆與小姑，要與守娘共度春宵。小姑貪圖這位幕賓多金，勸守娘賣身。守娘不願，婆婆、小姑就家暴守娘，想逼守娘就範，守娘寧死不屈，最後被婆婆與小姑用利器刺下體而死。

▲台南市觀旅局以「殭屍閃一邊最強女鬼在台南」為主題，邀請專家學者介紹發生在台南，陳守娘與廣澤尊王神鬼交鋒的鬼故事，讓民眾認識台南的另一個世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳守娘不甘枉死，化為厲鬼作祟，民眾請求永華宮廣澤尊王出面與其談判未果，雙方鬥法，入夜後常見青紅兩道光芒追逐，後來由德化堂觀音大士協調，不追究陳守娘驚擾民眾責任，同時入祀孔廟節孝祠，迄今節孝祠內仍有陳守娘牌位，增添故事真實性。

觀旅局今天進行路線勘查，預計在7月30日，農曆七月二日舉辦第一梯次，沿途走訪相關景點，讓民眾度過最帶涼意的暑假

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
老字號飯店「宣布轉手」！補助再享房型升等
修車師傅意淫闆娘！加超級迷昏水　對她狂尻槍
孕婦誕下「4手4腿」女嬰！村民跪地叩拜：是神明轉世
賴清德「赴日悼安倍」登上國際　路透社：台灣副總統罕見訪日
她豐胸慘變「4個乳房」　庸醫曝光被抖出驚人黑歷史
快訊／台鋼雄鷹隊史首位狀元誕生　高中最強游擊曾子祐
安倍晉三曾是她的伴郎！　女星赴領事館獻花淚崩

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

特暴龍守崗位10多年！全台歷史最久博物館「古生物大展」重新開展

農曆七月訪鬼去　殭屍閃一邊最強女鬼在台南

311大地震「東松島千紙鶴」在台亮相！日本藝術家野老朝雄抵台

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

特暴龍守崗位10多年！全台歷史最久博物館「古生物大展」重新開展

農曆七月訪鬼去　殭屍閃一邊最強女鬼在台南

311大地震「東松島千紙鶴」在台亮相！日本藝術家野老朝雄抵台

生物科43名確診生應考　38人使用25間隔離試場

台中衛生局長確診前曾參加大型公祭　藍營大咖全到場

2頂安全帽被丟！老公見她「1雙舊鞋」直接送人　妻氣炸：懂尊重？

他每天幫媽媽「換尿布、擦澡」！　女友喊噁：有亂倫的感覺

超夯故宮碗怎麼來？10大博物館圖像免費用　「大博物館展」揭秘

賴清德突襲訪日！他飆淚喊「最震撼的突發外交新聞」　一排網狂+1

吃貨們必看！營養師曝去吃到飽「吃不胖」4大用餐祕技

嘿咻女網友5個月捨不得放！他娶正牌女友　偽單身騙砲2次慘了

甜聲二重唱比賽搶進十大！　沾喜金曲大贏家嗨喊：都是偶像

「時光機」列出天價停車費他嚇傻　這輛神秘BMW停19個月沒開走

黃保羅驚訝富邦悍將首輪指名　期待和曾峻岳討教

娃娃丟給牠！小姐妹交代「哥哥照顧Baby喔」　比熊眼神死不想動

港姐「黑炭素顏照」連發！　網對比白皙舊照驚呆：也差太多

大便完「擦屁股次數」有限制！醫勸：淡黃就收手　擦不乾淨藏2警訊

中信兄弟第二輪指名　前費城人徐基麟獲選

修車師傅意淫還不夠！奶茶暗加超級迷昏水　自備黑絲對她狂尻槍

不斷更新／中職選秀　台鋼首輪相中2平鎮高中好手

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

汽車停7年「繳費金額59萬」　車主哀開不走

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

自助洗衣好賺嗎　過來人曝利潤

參加待轉大富翁要被關了！他傻眼：警察是有多玻璃心？

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

環保署：買飲料帶「這4種材質」沒有折扣

陳時中守台灣2年「10大防疫金句」連發

更多熱門

相關新聞

2022年台南芒果評鑑結果出爐

2022年台南芒果評鑑結果出爐

為了幫民眾挑選出當季最優質的愛文芒果，台南市政府舉辦「2022年台南愛文芒果評鑑比賽」，共選出特等獎1名、頭等獎2名、優等獎3名、良等獎8名，其中，特等獎由楠西區農民康英滄獲得，市府11日於永華市政中心10樓小禮堂舉行表揚典禮，市長黃偉哲特別親臨頒發匾額，給予祝賀。

台南市確診+1409名

台南市確診+1409名

台南歸仁釋迦警民齊力護果防竊

台南歸仁釋迦警民齊力護果防竊

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

新北人獨登台南大棟山迷途走至嘉義

台南永康野鳥遭射殺　警：已立案偵辦

台南永康野鳥遭射殺　警：已立案偵辦

關鍵字：

殭屍女鬼台南

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

即／日本統一教認了　山上母親是教徒

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面