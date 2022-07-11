農曆七月訪鬼去　殭屍閃一邊最強女鬼在台南

▲台南市觀旅局以「殭屍閃一邊最強女鬼在台南」為主題，邀請專家學者介紹發生在台南，陳守娘與廣澤尊王神鬼交鋒的鬼故事，讓民眾認識台南的另一個世界。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

南美館「殭屍展」在國內引起熱烈討論帶動話題，加上農曆七月將至，民間相傳就是好兄弟一年一度放假之時，在這民間傳說的鬼月，台南市觀旅局以「殭屍閃一邊最強女鬼在台南」為主題，邀請專家學者介紹發生在台南，原汁原味陳守娘與廣澤尊王神鬼交鋒的鬼故事，讓民眾認識台南的另一個神奇世界。

台南市長黃偉哲表示，台南是台灣最早開發的地區，充滿各種故事，清末台灣四大奇案中，就有三大案發生在台南，其中林投姐復仇與陳守娘大戰廣澤尊王，更是早年臺南人耳熟能詳的鬼故事，只是早年因為對鬼神的禁忌，大家比較少提起，最近殭屍展引起風潮，觀旅局以陳守娘故事為背景，規劃遊程，讓遊客甚至是年輕一輩，透過鬼故事的導引，更認識台南。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀旅局長郭貞慧指出，民間傳說神鬼殊途，鬼看到神明總會想辦法閃躲，但陳守娘受辱死後化為厲鬼，甚至與神明鬥法故事，甚囂塵上，堪稱台灣最強女鬼；相傳陳守娘故事發生在清道光年間，出生在辜婦媽廟附近的陳守娘因為從小受到廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽早死，陳守娘守節不二，當時有台灣縣衙門的一位幕賓（師爺）垂涎於她的美貌，以高價誘惑守娘的婆婆與小姑，要與守娘共度春宵。小姑貪圖這位幕賓多金，勸守娘賣身。守娘不願，婆婆、小姑就家暴守娘，想逼守娘就範，守娘寧死不屈，最後被婆婆與小姑用利器刺下體而死。

陳守娘不甘枉死，化為厲鬼作祟，民眾請求永華宮廣澤尊王出面與其談判未果，雙方鬥法，入夜後常見青紅兩道光芒追逐，後來由德化堂觀音大士協調，不追究陳守娘驚擾民眾責任，同時入祀孔廟節孝祠，迄今節孝祠內仍有陳守娘牌位，增添故事真實性。

觀旅局今天進行路線勘查，預計在7月30日，農曆七月二日舉辦第一梯次，沿途走訪相關景點，讓民眾度過最帶涼意的暑假