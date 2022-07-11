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產後塞奶痛爆！二寶媽曝神招：高麗菜救了我

▲▼經歷生產的艱辛過程後，媽媽們在產後仍須面臨餵食母乳的不適。（圖／載自免費圖庫Piqsels）

▲經歷生產的艱辛過程後，媽媽們在產後仍須面臨餵食母乳的不適。（圖／載自免費圖庫Piqsels）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

世界上所有的媽媽們都非常偉大，不僅需要經過懷孕生產的艱辛過程，在產後仍須面臨餵母乳、擠奶、乳腺阻塞等辛苦事。日前有位女網友發文分享關於其面臨塞奶的親身經歷，並公開自己在使用神奇的高麗菜冰敷法後，乳房腫塊竟消失的無影無蹤。

原PO在Dcard上發文表示，自己是一位已經生過兩胎的二寶媽，在生第一胎時就發現她在產後有嚴重的乳房阻塞問題，但因當時仍是位沒有任何經驗的新手媽媽，所以僅嘗試大量吞食卵磷脂和按摩胸部的方式，然而未獲得大幅改善，只好在不到兩個月的時間就將母奶退掉。

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後來在產下第二胎寶寶後，雖然已做了許多能盡量避免塞奶問題的措施，仍然摸到了不明原因產生的乳房下緣硬塊，於是她在上網查詢相關資料後，首次嘗試使用高麗菜冷敷乳房的方式，試圖緩解疼痛感和消除腫塊，沒想到在連續使用三天後硬塊居然神奇消失了！

原PO同時也在文中補充，高麗菜含有可透過皮膚的硫化物，可有效減輕胸部腫脹的情況並且能夠減緩奶漲問題。如果想要嘗試此方法，建議一天冷敷1～2次即可，因為次數頻繁可能會導致退奶。另外，若是想要自然退奶的媽媽們也可以考慮使用高麗菜冷敷法。

文章發表後，許多媽媽們紛紛在底下留言，分享自己在產後面臨的艱辛過程，「我現在好不容易下定決心退奶了，婆婆還在說我媳婦沒奶了啦，只能餵配方，真的不要這樣耶」、「我母奶只餵兩個禮拜就產後憂鬱，下定決心退奶整個海闊天空」、「如果我當時也有看到這個偏方，我就不會亂擠導致自己退奶胸部還受傷了」、「我都生完三胎了才知道高麗菜可以拯救塞住的奶，相見恨晚呀......」

同時，也有許多嘗試過高麗菜冷敷法或其他方式的網友分享自身經歷與看法，「真的很有用，我也是靠高麗菜葉過了漲奶痛哺乳期」、「還有蔥白也不錯用，但是按摩最有用，跟老公說要按有管子和顆粒感的地方，往頭的方向溫柔的按最有效」、「高麗菜拿去冷藏甚至冷凍拿出來用更好用～」。

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