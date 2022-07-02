高麗菜也有分公母！達人教一招從外觀辨別：這種又脆又甜

▲高麗菜也有分公母。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

高麗菜營養價值高，料理後又美味可口，常常被台灣人拿來料理。不過，一名女子到菜市場買菜，意外得知「高麗菜有分公母」，讓她相當驚訝，而對與公母高麗菜如何挑選，也有達人曾經介紹，從外觀就能分辨出來。

這名女子在「爆廢公社」表示，她1日上午前往市場買菜，買了一顆54元的高麗菜，直呼「夏天沒買過這麼便宜的」，且聽老闆告知，自己買到的是「公的高麗菜」，讓她相當疑惑，「頭一次聽到有分公的、母的高麗菜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後引起網路熱議，不少人留言回應，「人都有分好人跟壞人了，所以這顆應該是公的」、「有公有母才有高麗菜嬰兒」、「母的比較好，買回家還會生小高麗菜」、「公的是老婆吃，母的是老公吃」、「當然有分，不然怎麼生出新的高麗菜呢？」

▼高麗菜竟然也有分公母。（示意圖／翻攝Sozai-Page）



不過，也有人認真回應，「我們這裡的菜農是用紋路分，公的紋路比較密、口感比較脆，可能一整區的高麗菜只有1、2粒公的」、「公的比較少也比較好吃，但是跟我們生理上的公母沒關係啦，純粹是一種說法。」

事實上，高雄市農業局農務管理科技士郭展宏曾說過，要如何區分高麗菜的公母，其實從外觀就能分辨，公的高麗菜頭尖、吃起來脆甜，母的高麗菜則是頭圓、纖維較多，但這只是坊間的說法，並不是真正的性別。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完