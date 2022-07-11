本土BA.5又是接機傳染「桃園→屏東」　個案戴N95「疑脫罩喝水」染父母

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例BA.5本土個案，指標個案是20多歲男性，6/24從法國返台，爸媽去機場接機染疫。針對可能染疫途徑，個案雖然在車上全程戴N95口罩，但中間有脫口罩喝水，研判可能因此傳染。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.5本土個案一例男性、一例女性，家住屏東，年齡是40多歲和50多歲，指標個案是20多歲小孩，6/24從法國經過新加玻轉機入境，爸媽6/24去接機返回家裡居家檢疫。

羅一鈞說，指標個案上車前有進行手部消毒，在機場也有踩過消毒墊，行李也有進行消毒，全程都有戴N95口罩，車窗每隔10～15分鐘會開半窗透氣，全程採用車外循環，不過在開車過程中，有因為喝水短暫取下口罩，返家後在6/25唾液篩檢陽性確診。

該個案經過衛生局評估屬於長途車程，且期間有短暫取下口罩喝水，還是有風險，因此父母親有匡列3+4居家隔離，結果在6/27父母都自行快篩陽性確診，爸爸無症狀，媽媽有咳嗽和嗅覺異常，後續進行基因定序，都確定是BA.5，目前3位個案都已隔離期滿，另一位家人沒有去接機，檢驗結果為陰性。

▲指揮中心建議接送入境親友可參照防疫車隊防疫規範。（圖／指揮中心提供）



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