生死一線　休假高級救護技術員妙手救回命危患者

▲台南市消防局第五救災救護大隊鹽行分隊及大橋專責救護隊高級救護技術員王健宇，合力將OHCA患者搶命成功。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五救災救護大隊鹽行分隊11日上午9時30分許，接獲民眾報案指分隊隔壁有患者暈倒，需要急救，當時正值鹽行分隊辦理救護訓練，並有休假中的大橋專責救護隊高級救護技術員王健宇，在分隊指導救護處置重點，聽聞民眾報案，馬上前往搶救，將OHCA患者搶命成功。

救護人員到達現場，發現患者已呈現瀕死，由民眾依119線上指導做CPR，救護人員立即接手施以CPR+AED、進階呼吸道建立、現場電擊6次，高級救護技術員王健宇立即建立輸液，給予藥物Bosmin（藥物用腎上腺素），以救護車同步送醫，終讓患者到院前順利恢復心跳、呼吸，由醫院急救團隊接手救治。

市長黃偉哲表示，高級救護技術員是經中級救護技術員訓練核可後，再經過1280小時訓練的救護菁英，能夠給予患者更進階、即時的救護處置。自上任以來，台南市政府支持消防局持續培訓更多高級救護技術員，在制度上亦有所突破，近期經醫療指導醫師同意，開放3種急救用藥供高級救護技術員使用，以強化救護能力，讓市民能有更好的院外緊急救護。

消防局局長李明峯表示，本救護案件的關鍵在於，民眾倒地後，第一時間周圍民眾有立即施作心肺復甦術（CPR），加上救護技術員的即時處置，才能順利救回患者。

防疫期間，為維護救災救護品質，消防人員仍需在分隊辦理各項自主訓練。休假同仁聽聞民眾受傷，仍奔赴現場，更彰顯消防人員聞聲救苦救難的活菩薩精神，足堪表率。