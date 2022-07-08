鬼門關前走一遭　 OHCA患者成功出院至南消仁德分隊感謝

▲台南市消防局第五大隊仁德消防分隊，成功搶救OHCA患者，該患者平安出院後，親自到消防分局道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區1名男子，6月13日下午工作中，疑似被電擊導致昏迷不醒，失去生命徵象，台南市消防局第五大隊仁德消防分隊，當日下午3時44分接獲通報，由隊員陳文斌、林孟平出勤，到達現場發現員工正在幫忙對患者實施CPR、電擊後復心跳，緊急送醫救治後平安出院，8日該男子特前往仁德分隊道謝。

消防局第五大隊指出，仁德分隊救護人員評估患者確實為OHCA（到院前心肺功能停止 ，立即施行CPR及使用AED電擊1次、建立進階呼吸道（i-gel），患者於到院前ROSC（自發性血液循環回復）並成功出院。患者於8日上午10時，偕同地方仕紳前往仁德分隊道謝。

黃偉哲市長表示，營造幸福城市，是市府團隊目標，消防局到院前急救成功率逐年攀升，成功將失去呼吸脈搏的人救回來，阻擋了多數家庭的破碎；台南市政府團隊好還要更好，除了提供救護人員紮實的訓練外，同時積極的提倡全民CPR，讓「神之手」就在你我之間，讓全大台南市民處於一個安心的生活環境，朝向幸福城市邁進。

消防局李明峯局長表示，消防局對內一直在提升消防人員的救護技能，在黃偉哲市長的大力支持下，近期在預立醫囑下的用藥處置下，多了3種新的用藥（分別為：「臟得樂」、「阿斯匹靈」、「止血明」）以及增加骨針的運用，為了就是希望能減少患者心肺功能停止；對外極力推廣「全民CPR+AED」，鼓勵民眾學會CPR技能，懂得使用AED，即早對無呼吸無脈搏的人實施CPR+AED，守護周遭人員的生命安全，進而達到增加患者OHCA的存活率及預後品質。

第五大隊大隊長鄭誌峰表示，第五大隊救護案件數，為全台南市救護案件數最多之單位，救護技能訓練及推廣「全民CPR+AED」，是提升患者OHCA存活率及預後品質必經之路，藉由此次案件，更能顯現即早對OHCA患者施做CPR的重要性。第五大隊不斷提升消防人員救護能力，對轄內場所推廣CPR+AED技能，甚至小班教學，使得學習品質更好，讓民眾在必要時更勇敢地去施做CPR+AED，更實質的提升存活率。