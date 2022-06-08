　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／1女倒臥3325m高桃山山屋前　無呼吸心跳救下山至少10小時

▲▼屏東大鬼湖山難，警消搜救。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台中一名登山隊協作在桃山山屋發現一名女山友倒臥在地，沒有呼吸心跳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梨山地區一名高山協作阿凱登山隊的田姓男隊員，下午2點半在高度3325公尺的桃山山屋前100公尺處，發現一名女性登山客倒臥在地，約40多歲（紅色長衣、淺綠色雨衣、深藍色長褲、紅色帽子）已經沒有呼吸心跳，山上目前下大雨，即使救援下山也得花上10多個小時，性命堪慮，該地屬新竹縣，田男已和另名協作先搬進山屋，後續視新竹消防如何處理？

田姓男子下午2點31分在新達山屋往桃山山屋方向，在桃山山屋前100公尺處發現一女子倒臥在地，全身無明顯外傷，3點03分已先和另一名布農卡里布灣登山隊的協作人員，將女子搬到桃山山屋外，並置放在帳篷內，隨後再搬進山屋內。

根據內政部國土測繪中心網站定位，顯示該地點為新竹縣消防局所轄，3點03分已將案件轉報給新竹，若有需要，台中消防會全力協助。

消防人員表示，單攻上山就要5、6個小時，如果要搬運下山，恐花上10小時以上，女子生命堪慮。

桃山是雪山山脈北段主脊北東稜上的高山，海拔3325公尺，位在武陵農場北方，為武陵四秀之一、台灣百岳排名第48，位於台中市和平區平等里與新竹縣尖石鄉玉峰村之間，稜線是台中市與新竹縣分界，該山屋屬新竹轄區。

ET快訊
桃山路徑驚見女屍！　他憂遭動物啃食先揹回山屋
強哥女律師成功升官！　年收3800萬↑新職位曝光
廖老大「老婆正臉曝光」根本大學生！　萬人閃瞎：太美了
柯文哲酸陳時中「每天報名牌報上癮」　嘆台灣這2年犯最大錯誤
快訊／北市紓困公布　符合「1條件」可領3000元
快訊／本土+80195「各縣市分佈曝光」　3縣市破萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃山驚見女屍！熱心山友「淋雨揹到山屋」吊掛：怕被動物啃食

桃山路徑驚見女登山客倒地亡！高山協作揹回山屋報案

小貨車台9線自撞路樹車頭變形　駕駛夾困左手骨救出急送醫

女友拿百萬分手費還寄恐嚇信　半夜8通電話騷擾...恐怖前任得還錢

赤腳賊溜進工廠偷48公斤電線　轉角遇到警狂奔被逮

現實八點檔？醫師娘擋兒婚事害抑鬱而終　領光尪積蓄還控他偷吃

與人行車糾紛！台中男太平區追到東區　「倒車狂飆」下場慘了

嘉義確診女國中生墜樓亡！生前曾跟男網友共處一室　檢警介入調查

快訊／1女倒臥3325m高桃山山屋前　無呼吸心跳救下山至少10小時

林秉樞律師閱卷喊2人「相愛相殺」　高嘉瑜怒轟：已違法應送懲戒

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

桃山驚見女屍！熱心山友「淋雨揹到山屋」吊掛：怕被動物啃食

桃山路徑驚見女登山客倒地亡！高山協作揹回山屋報案

小貨車台9線自撞路樹車頭變形　駕駛夾困左手骨救出急送醫

女友拿百萬分手費還寄恐嚇信　半夜8通電話騷擾...恐怖前任得還錢

赤腳賊溜進工廠偷48公斤電線　轉角遇到警狂奔被逮

現實八點檔？醫師娘擋兒婚事害抑鬱而終　領光尪積蓄還控他偷吃

與人行車糾紛！台中男太平區追到東區　「倒車狂飆」下場慘了

嘉義確診女國中生墜樓亡！生前曾跟男網友共處一室　檢警介入調查

快訊／1女倒臥3325m高桃山山屋前　無呼吸心跳救下山至少10小時

林秉樞律師閱卷喊2人「相愛相殺」　高嘉瑜怒轟：已違法應送懲戒

陸首艘百噸級無人艇完成海試　時速37公里具「高隱身、低噪音」特性

粉紅超跑降落白沙屯　海巡結合進香...安檢所成打卡新地標

高雄老牌國際商工僅剩66學生將停辦　網掀回憶殺：當年都出帥勾ㄟ

林口、龜山朋友也吃得到　すき家前進林口長庚商圈展店

統一買下誠品信義店商場持分　同步出售國際大樓3樓層予環泥

Maple加入TSM首開台　稱隊友不知道FW AD是誰...打RB用提摩都會贏

桃山驚見女屍！熱心山友「淋雨揹到山屋」吊掛：怕被動物啃食

桃山路徑驚見女登山客倒地亡！高山協作揹回山屋報案

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

【廣編】網友激推下飯神器　康寶「私廚料理醬」新口味上市

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

社會熱門新聞

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

遭控偷腥人妻　《醫師好辣》名醫回應了

特斯拉男遭爆開自動駕駛激戰人妻　本人8字回應

高雄伴娘閨蜜打包新郎！人妻吞6年猜疑大反攻

襄理盜領8447萬！月砸40萬養2酒店妹

快訊／恩恩爸事件爆案外案！新北消防怒告爆料男

人夫婚後5年出櫃　正宮崩潰求償百萬

即／台中25歲女失聯2天　石岡水壩尋獲遺體

神鬼襄理包養2酒店妹　愛愛次數記LINE上

北市男換身分證拒載父母配偶和役別　法院准了

台南砲校驚傳墜樓　20多歲學員5樓摔落亡

完事後消失！人妻性愛片慘被小王放上網崩潰了

更多熱門

相關新聞

6家飯店單點餐廳推「吃到飽」

6家飯店單點餐廳推「吃到飽」

搶內用商機，寒舍集團旗下2家飯店館內的單點餐廳推出吃到飽方案，不僅有港點吃到飽，就連高級日本料亭「桃山」還有握壽司放題方案；而上個月沒訂到圓山大飯店金龍餐廳吃到飽的朋友看過來，活動將延長到6月30日並且優惠大升級，晚餐6人同行再贈送堂剪先知鴨一隻。

即／彰化市民宅火警　1人無呼吸心跳搶救中

即／彰化市民宅火警　1人無呼吸心跳搶救中

女山友0裝備迷失拾丸山　救難隊揭驚人真相

女山友0裝備迷失拾丸山　救難隊揭驚人真相

6旬男無呼吸心跳送醫　5天被救回

6旬男無呼吸心跳送醫　5天被救回

爬山聽呼救聲！瀑布下驚見失蹤男屍

爬山聽呼救聲！瀑布下驚見失蹤男屍

關鍵字：

桃山山難女山友OHCA

讀者迴響

熱門新聞

孫協志深夜「突聞1噩耗」崩潰道別！

2幼女高燒不退！她無助求救...10分鐘後有人按門鈴了

郭雪芙爆穩交王子！與毛弟出遊被當「嫂子」

他「激戰10男」染猴痘！超慘下場曝光

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

產後求歡老公「叫出聲音」！女星慘被離婚

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

本土+80195「各縣市分佈曝光」

快訊／今暴增159死「再破紀錄」、本土+80195

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

情侶豪宅「陽台激戰」16秒片瘋傳！女主角被逮了

營養師曝蔬果「維生素C含量」排行榜

《醫師好辣》名醫遭控偷腥人妻！　「租屋築愛巢」直擊

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

更多

最夯影音

更多
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪
時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

時代眼淚！畢冊經典簽名　見「勿忘我」網嘆：是回憶

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

父罹癌過世拿獎學金治喪　單親生奮發考上6國立大學

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面