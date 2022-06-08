快訊／1女倒臥3325m高桃山山屋前　無呼吸心跳救下山至少10小時

▲台中一名登山隊協作在桃山山屋發現一名女山友倒臥在地，沒有呼吸心跳。（示意圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梨山地區一名高山協作阿凱登山隊的田姓男隊員，下午2點半在高度3325公尺的桃山山屋前100公尺處，發現一名女性登山客倒臥在地，約40多歲（紅色長衣、淺綠色雨衣、深藍色長褲、紅色帽子）已經沒有呼吸心跳，山上目前下大雨，即使救援下山也得花上10多個小時，性命堪慮，該地屬新竹縣，田男已和另名協作先搬進山屋，後續視新竹消防如何處理？

田姓男子下午2點31分在新達山屋往桃山山屋方向，在桃山山屋前100公尺處發現一女子倒臥在地，全身無明顯外傷，3點03分已先和另一名布農卡里布灣登山隊的協作人員，將女子搬到桃山山屋外，並置放在帳篷內，隨後再搬進山屋內。

根據內政部國土測繪中心網站定位，顯示該地點為新竹縣消防局所轄，3點03分已將案件轉報給新竹，若有需要，台中消防會全力協助。

消防人員表示，單攻上山就要5、6個小時，如果要搬運下山，恐花上10小時以上，女子生命堪慮。

桃山是雪山山脈北段主脊北東稜上的高山，海拔3325公尺，位在武陵農場北方，為武陵四秀之一、台灣百岳排名第48，位於台中市和平區平等里與新竹縣尖石鄉玉峰村之間，稜線是台中市與新竹縣分界，該山屋屬新竹轄區。