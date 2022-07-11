　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／再增2例BA.5本土個案！今96死、本土19051例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增19,051例本土個案，是睽違69天再見案例1字頭，另增80例境外、96例死亡。值得注意的是，今日也新增2例BA.5本土個案，指標個案是20多歲男性，6/24從法國返台，爸媽去機場接機，指標個案在6/25確診，爸媽則是6/27確診，經過基因定序確定是BA.5。

▲▼指揮中心7/8記者會，發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

本土疫情趨緩之際，指揮官陳時中也確定將參選北市長，針對指揮中心下一步，莊人祥受訪時表示，部長離開前仍會擔任指揮官，目前還會有一段時間，沒有說一徵召就停，「指揮官由行政院指派，所以應該會由行政院指派。」

另外，指揮中心日前再度鬆綁邊境管制措施，調整入境總人數為每週4萬人次；7月14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但入境旅客居家檢疫天數等措施不變。

▲▼7/11新增確診。（圖／指揮中心提供）

▲7/11新增確診。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，為9,028例男性、10,012例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,069例)、臺中市(2,595例)、桃園市(2,067例)、高雄市(2,026例)、臺北市(1,743例)、臺南市(1,409例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(650例)、雲林縣(574例)、新竹縣(533例)、苗栗縣(458例)、宜蘭縣(451例)、新竹市(391例)、南投縣(386例)、嘉義縣(373例)、花蓮縣(353例)、基隆市(227例)、臺東縣(205例)、嘉義市(197例)、澎湖縣(118例)、金門縣(117例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。

指揮中心說明，今日新增80例境外移入個案中，為46例男性、33例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自韓國(4例)、美國(3例)、加拿大(2例)、越南、土耳其、印度、泰國、阿根廷及德國(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,946,577例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,841,625例排除)，其中4,101,156例確診，分別為15,763例境外移入、4,085,339例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,720例COVID-19死亡病例，其中7,705例本土，個案居住縣市分布為新北市1,806例、臺北市945例、臺中市732例、高雄市691例、桃園市595例、臺南市547例、彰化縣426例、屏東縣317例、雲林縣215例、南投縣214例、基隆市185例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣146例、花蓮縣126例、新竹縣123例、嘉義市121例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

►疫情降溫但口罩還是要戴好，優惠價補貨【4D立體韓版】摩戴舒醫療用口罩

►好睡、好洗的「飯店級枕頭」兩入828元！

ET快訊
于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭
趙小僑和女兒順利出院！　劉亮佐獨回醫院「進廠檢查」
快訊／指揮官由誰接任？　莊人祥最新回應
快訊／民眾黨派高虹安戰新竹市！　對決沈慧虹、林耕仁
LIVE／指揮官→市長參選人　陳時中「首場選舉行程」
快訊／本土BA.5個案戴N95　疑「車上一動作」傳給父母
圖／台灣政壇要角悼念安倍晉三　追思卡內容一次看
快訊／BA.5本土+2！「父母接機留學兒」染疫　累計4本土
快訊／中重症+172！15歲少女加護救治中　青少年累計4死
快訊／本土19051「各縣市分布曝」！　新北最多
快訊／2名20多歲男染疫一個月「家中猝死」！送醫採檢陽性

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花1次外送費「點越多越划算」？作家一看帳單傻眼：變更貴

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

陳時中選市長「挨轟落跑指揮官」　律師邏輯打臉：捨不得他走？

于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭了

化學科比去年難「五標估值出爐」　參考答案與題目看這裡

陳時中投入台北市長選戰　莊人祥：指揮官離任時間由行政院決定

BA.5再攻台　莊人祥：祭2招持續防堵「入境0+7視疫情而定」

本土BA.5又是接機傳染「桃園→屏東」　個案戴N95「疑脫罩喝水」染父母

BA.4、BA.5增86境外「累計326例」　從美國返台最多！

全聯「100元禮券」賣110！郵局網路商城奇葩訂價　網酸：賣給鬼

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

阿KEN配OS...劉冠廷演出「確診」　施名帥朱芷瑩好久沒那個(?

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

花1次外送費「點越多越划算」？作家一看帳單傻眼：變更貴

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

陳時中選市長「挨轟落跑指揮官」　律師邏輯打臉：捨不得他走？

于美人突PO警世文「人民死於這樣的政客手中」　2.3萬人看哭了

化學科比去年難「五標估值出爐」　參考答案與題目看這裡

陳時中投入台北市長選戰　莊人祥：指揮官離任時間由行政院決定

BA.5再攻台　莊人祥：祭2招持續防堵「入境0+7視疫情而定」

本土BA.5又是接機傳染「桃園→屏東」　個案戴N95「疑脫罩喝水」染父母

BA.4、BA.5增86境外「累計326例」　從美國返台最多！

全聯「100元禮券」賣110！郵局網路商城奇葩訂價　網酸：賣給鬼

第一學府爆性醜聞！女大生萬字痛訴「慘淪獵物」遭男教授多次猥褻

花1次外送費「點越多越划算」？作家一看帳單傻眼：變更貴

「驚奇隊長」秀超深川字腹肌粉絲看呆　披上華麗披風降落迪士尼

傳奇射手小安「吉茵珂絲」瘋狂輸出...IMP爆冷逆襲BYG奪第三勝

抓住12星座男的心4招！女神外貌暖心守護讓他念念不忘

陳將双赴美移地訓練　以不同方式提升技術與心理檔次

台鐵花東電氣化工程弊案！驗收放水狂撈100萬　13官商下場慘爆

BA.4、BA.5太強　澳洲公衛專家曝「康復後4周」就會重複感染

礁溪「海鮮主打」渡假咖啡廳！雙層巴士瘋打卡、打造浪漫歐風森林

新北上演「侯屠龍」大戰　媒體人：林佳龍會輸40萬票

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

自助洗衣好賺嗎　過來人曝利潤

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

參加待轉大富翁要被關了！他傻眼：警察是有多玻璃心？

陳時中粉專首發文！「讚數最多留言」竟是她

雨區擴大時間曝　2地區「下整天」

短裙妹溜滑板慘摔！裙底走光網崩潰

長髮妹搭捷運「阿伯狂偷看」1.4萬人朝聖　本尊神到了

網路狂刷「1用語」超洗腦　苦主抓狂：閉嘴

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

羅志祥台下驚見「超辣蝴蝶姐姐」現身！穿肚兜掉半球

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

天選之人　7／14到壽司郎用餐全桌打7折

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

陳時中參選　館長直播要大家別忘

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

星巴克7／11起「全品項買1送1」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

買補充包根本虧！過來人認了：不是為省錢

任容萱親吻男友戀情外洩！祕戀前凱渥男模3年

東湖嘟嘟車禍亡　送便當身影不再

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面