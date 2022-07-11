快訊／再增2例BA.5本土個案！今96死、本土19051例

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增19,051例本土個案，是睽違69天再見案例1字頭，另增80例境外、96例死亡。值得注意的是，今日也新增2例BA.5本土個案，指標個案是20多歲男性，6/24從法國返台，爸媽去機場接機，指標個案在6/25確診，爸媽則是6/27確診，經過基因定序確定是BA.5。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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本土疫情趨緩之際，指揮官陳時中也確定將參選北市長，針對指揮中心下一步，莊人祥受訪時表示，部長離開前仍會擔任指揮官，目前還會有一段時間，沒有說一徵召就停，「指揮官由行政院指派，所以應該會由行政院指派。」

另外，指揮中心日前再度鬆綁邊境管制措施，調整入境總人數為每週4萬人次；7月14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，但入境旅客居家檢疫天數等措施不變。

▲7/11新增確診。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，為9,028例男性、10,012例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,069例)、臺中市(2,595例)、桃園市(2,067例)、高雄市(2,026例)、臺北市(1,743例)、臺南市(1,409例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(650例)、雲林縣(574例)、新竹縣(533例)、苗栗縣(458例)、宜蘭縣(451例)、新竹市(391例)、南投縣(386例)、嘉義縣(373例)、花蓮縣(353例)、基隆市(227例)、臺東縣(205例)、嘉義市(197例)、澎湖縣(118例)、金門縣(117例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。

指揮中心說明，今日新增80例境外移入個案中，為46例男性、33例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自韓國(4例)、美國(3例)、加拿大(2例)、越南、土耳其、印度、泰國、阿根廷及德國(各1例)移入，另65例感染國家調查中。入境日期介於今年7月6日至7月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13,946,577例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,841,625例排除)，其中4,101,156例確診，分別為15,763例境外移入、4,085,339例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,720例COVID-19死亡病例，其中7,705例本土，個案居住縣市分布為新北市1,806例、臺北市945例、臺中市732例、高雄市691例、桃園市595例、臺南市547例、彰化縣426例、屏東縣317例、雲林縣215例、南投縣214例、基隆市185例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣146例、花蓮縣126例、新竹縣123例、嘉義市121例、臺東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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