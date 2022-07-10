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新北嗨漁港有漁玩！八里下罟子漁港漁具倉庫、浮動碼頭工程動土

▲新北八里下罟子漁港漁具倉庫、浮動碼頭工程動土。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市長侯友宜及與會貴賓動土開工。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

下罟子漁港位於新北市八里區下罟里，1980年起陸續興建，目前約有200艘漁船停泊，新北市政府於2020年完成第一期浮動碼頭工程大獲漁民肯定，2022年規劃興建第二期5座浮動碼頭及26間鋼筋混凝土構造漁具倉庫，市長侯友宜於今（10日）出席開工動土儀式，宣布下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭正式開工。

漁民葉金海表示，非常感謝市府團隊對漁民的幫助，以往碼頭潮差達3公尺，漁民上下舢舨船須攀爬港區直立岸壁邊的舊輪胎，常有落水或手機常掉到海裡情形，2020年市府修建浮動碼頭，舢舨船可以先停靠岸邊把漁獲吊起，人再走階梯上岸，現在漁具倉庫和浮動碼頭二期要動土，以後我們漁民安全和漁具就更有保障。

▲新北八里下罟子漁港漁具倉庫、浮動碼頭工程動土。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市漁業處張處長麗珍介紹八里下罟子漁港工程。

侯友宜表示，市府團隊針對轄內漁港皆用盡心思設法改善，多方聽取漁民及在地民眾的聲音。本次預計透過「111年下罟子漁港漁具倉庫暨浮動碼頭新建工程」將漁具倉庫及外觀彩繪作全面性提升，大幅改善原有漁具擺放空間不足環境髒亂等問題。

解決漁民長期困擾並搭配手動鐵捲門及透光玻璃磚導入自然光線，不僅省電耐用更節能，並融入美學概念有效提升港區整體視覺品質及景觀特色，增設景觀平台兼具休憩功能可一覽港區美景，並串聯自行車道及藍海街更將成為八里新景點，藉由下罟子漁港轉型改變帶動地方觀光發展。

▲新北八里下罟子漁港漁具倉庫、浮動碼頭工程動土。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北市八里下罟子漁港漁具倉庫及浮動碼頭開工動土大吉、圓滿完成。

漁業處表示，2022年下半年不僅下罟子漁港漁具倉庫工程開工，亦將延續先前廣受好評之南碼頭浮動碼頭設置，辦理第二期東碼頭浮動碼頭新建工程，漁業處一直以來傾聽在地需求，不斷改善漁港設施使漁民具有更安全之作業環境，並配合漁港轉型打造在地特色，使漁港兼具觀光價值促進地方發展。

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