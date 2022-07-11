全國績優休閒農業區評鑑　嘉義縣榮獲8獎項肯定

▲ 行政院農業委員會全國績優休閒農業區評鑑頒獎！嘉義縣榮獲8項獎項肯定 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院農業委員會於111年7月6日辦理「全國績優休閒農業區評鑑頒獎」，嘉義縣政府及梅山鄉農會、阿里山鄉農會及新港鄉農會，皆榮獲績優輔導縣市及單位獎項；瑞峰太和休閒農業區榮獲模範獎及最佳進步獎肯定；茶山休閒農業區及南笨港休閒農業區獲得茁壯獎肯定！

嘉義縣由北回歸線23.5度橫越，陽光溫暖的覆蓋嘉義縣的每個角落，造就了山、海、平原的景色，也賦予了嘉義縣三處休閒農業區得天獨厚的地理環境與人文特色，如「南笨港休閒農業區」擁有四百多年的歷史，深厚的文化底蘊造就豐富的傳統工藝文化，交趾陶、剪黏、手工製香等。

阿里山上海拔1300公尺的「瑞峰太和休閒農業區」除了產出優質好茶，這一兩年開始導入品牌經營概念，蓋起一間間不同特色的茶屋，將傳統的茶席文化以更年輕、更生活的方式呈現。

「茶山休閒農業區」是一個鄒族、布農族、漢人三族共榮的部落，最大特色就是「aveoveoyʉ（鄒語「感謝」之意）」分享文化，部落中還有許多有趣精彩的遊程、獵人體驗等。

嘉義縣政府為縣內三個休閒農業區，於109年成立了「嘉義縣陽光郊遊社」品牌，縣長翁章梁表示，透過成立品牌，整合各層面的農業資源，並融合創新思維賦予農業新的生命，也促進休閒農業區組織人員活絡，讓青年返鄉，加上地方輔導單位以及休閒農業區協會成員的共同努力，讓嘉義縣在全國績優休閒農業區評鑑展露頭角，獲得不錯的成績！

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