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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中喊「北市停滯太久」挨罵　她曝證據：沒有什麼好否認

▲▼陳時中出席「戒菸就贏」活動。（圖／記者陳煥丞攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召，參選2022台北市長，10日發出聲明稱自己責任來就扛，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久」，引發討論。對此，民進黨前立委謝欣霓列出三項證明，直言這些日子在國內旅遊看到許多的縣市大幅度的進步，唯有北市抱著首都這塊牌坊沾沾自喜。

陳時中聲明提及，「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，「我對台北市有深厚的感情，我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好。」

面對陳時中說法，北市政府發言人陳智菡當晚回擊，批評所謂的「城市停滯太久」說法相當籠統，就像「我負責」、「責任來我就扛」等這些口號一樣空洞。

謝欣霓認為，台北市確實停滯太久，沒有什麼好否認，說不蓋的大巨蛋蓋好了；說要改善的交通依舊堵塞；都市中最重要的綠地與樹木卻一直在消失中，完全沒有覺得跨越藍綠之後的素人改變了台北市的什麼，唯一的改變就是市政府變成網路散播中心。

謝欣霓說，這些日子在國內旅遊看到許多的縣市大幅度的進步，而台北市卻還抱著首都這塊牌坊沾沾自喜，過去這24年來，每一位台北市長都在想自己的下一步要做什麼位置，徹底忘了台北市民要什麼。

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