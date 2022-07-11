自助洗衣滿街一直開「好賺嗎」　過來人曝月淨利：超乎大家想像

▲他想開自助洗衣店，發文求問「預算大概要多少，好賺嗎」，釣出過來人分享經驗。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年人力成本持續增加，許多投資者看好無人商機，像是個人卡拉OK、夾娃娃機、自助洗車場或洗衣店等。一名網友日前在論壇詢問，他家的空地旁有蠻多大型社區及醫院，若開設自助洗衣店「預算大概要多少，好賺嗎」，貼文一出立刻引發網友熱議，甚至有過來人分享經驗，結果跌破大家眼鏡。

根據財政部不動產資訊平台統計顯示，自助洗衣店近4年來全台增加近1000家店，且今年3月已經成長到2289店，創下歷史新高。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，自助洗衣店能提供穩定獲利，平均每年利潤約32.4萬元，且預計5至8年能夠回本，成為民眾創業或加盟的熱門選擇。

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有網友在mobile01中表示，他在大型社區及醫院附近擁有一塊土地，讓他動了想開一間自助洗衣店的念頭，只是因為沒有類似的經驗，決定詢問廣大網友「請問這樣開的起來嗎，預算大概要多少，利潤好嗎」，希望有開過類似店面的網友能傳授經驗。

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人點出，「人的問題先打點好，錢是其次，噪音問題尤其，否則隔壁住戶狂檢舉抗議，你生意就不用做了」、「自助洗衣有長時間低頻噪音，先調查附近會吵到誰，避免沒完沒了的檢舉」、「先考慮一下當地的環保相關法規及自助條例，否則檢舉一定沒完沒了」。

另外有過來人嘆，其實自助洗衣店並非真的這麼好賺，「我在新北用自家店面開自助洗衣，成本、機器、裝潢、瓦斯共花260萬，5月及6月平均月營業額為3萬5，扣掉水電瓦斯約5千，再扣給家裡房租2萬，淨利約1萬，其實沒有大家印象中的好賺，看冬天營收如何，不然扣除折舊，實際上應該是賠錢」。

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