安倍中彈驚傳「心肺驟停」！出動直升機緊急轉院　18秒空拍畫面曝

記者吳美依/綜合報導

前日本首相安倍晉三今(8)日遭到槍擊,據報處於心肺功能驟停狀態,他中彈倒地後,在現場接受緊急心肺復甦急救(CPR),隨後被送上救護車,不過在當地時間12時10分左右,乘坐直升機,轉院橿原市奈良醫科大學醫院急救。《日本放送協會》(NHK)等外媒也捕捉到,疑似安倍被送上直升機的18秒空拍畫面。

安倍8日前往奈良市,替同黨參議員候選人站台,並且展開街頭演講。根據目擊者說法,安倍開始演講僅1-2分鐘,現場就傳出2聲槍響,他隨後倒地流血。

目擊者還表示,41歲男嫌出現在安倍身後,近距離連開2槍後,並未轉身逃跑,反而呆滯站在原地,甚至與維安人員對峙片刻,不過隨後就遭制伏,並因謀殺未遂罪名落網。兇器起初被媒體指為散彈槍,不過警方剛才已經更正為手槍,已被當場扣押。不過,其犯案動機目前未知。

不過,關於安倍的傷勢,官方及各大媒體說法不一。稍早報導指出,安倍在救護車上一度恢復意識,還能接聽電話,也有報導指出他依然處於心肺驟停狀態。但是,內閣官房長官松野博一向記者透露,「安倍先生的情況目前不明,我們仍在確認中。」

The attacker, male, is in police custody. #ShinzoAbe has been transported from ambulance to a helicopter now being airlifted to a hospital#Japan #Shinzoabe #Shocking pic.twitter.com/GlBBwMc4I5