安倍中彈驚傳「心肺驟停」！出動直升機緊急轉院　18秒空拍畫面曝

記者吳美依／綜合報導

前日本首相安倍晉三今（8）日遭到槍擊，據報處於心肺功能驟停狀態，他中彈倒地後，在現場接受緊急心肺復甦急救（CPR），隨後被送上救護車，不過在當地時間12時10分左右，乘坐直升機，轉院橿原市奈良醫科大學醫院急救。《日本放送協會》（NHK）等外媒也捕捉到，疑似安倍被送上直升機的18秒空拍畫面。

安倍8日前往奈良市，替同黨參議員候選人站台，並且展開街頭演講。根據目擊者說法，安倍開始演講僅1-2分鐘，現場就傳出2聲槍響，他隨後倒地流血。

目擊者還表示，41歲男嫌出現在安倍身後，近距離連開2槍後，並未轉身逃跑，反而呆滯站在原地，甚至與維安人員對峙片刻，不過隨後就遭制伏，並因謀殺未遂罪名落網。兇器起初被媒體指為散彈槍，不過警方剛才已經更正為手槍，已被當場扣押。不過，其犯案動機目前未知。

不過，關於安倍的傷勢，官方及各大媒體說法不一。稍早報導指出，安倍在救護車上一度恢復意識，還能接聽電話，也有報導指出他依然處於心肺驟停狀態。但是，內閣官房長官松野博一向記者透露，「安倍先生的情況目前不明，我們仍在確認中。」