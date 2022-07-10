陸發現新型重組豬流感病毒　港研究：具人畜傳播可能性

▲香港最新研究發現，新型重組的豬流感，可能傳染人類風險。（圖／取自免費圖庫Flcikr）

記者任以芳／綜合報導

香港大學公共衛生學院近日發表的一項研究指出，大陸H9N2禽流感病毒正在感染豬隻，並與豬流感病毒發生重組。根據該研究報告顯示，「該病毒株具有人畜共患病傳播的可能性」。

綜合大陸官媒《環球時報》等媒體報導指出，豬流感病毒是一種重要的人獸共患性病原。之前的研究發現，禽類和人的甲型流感病毒可以同時感染豬，並產生新的人畜共患病，具有潛在大流行的可能性。

在新研究中，研究者收集不同時間段的豬鼻拭子樣本，對分離出的甲型流感病毒進行比較。2021年4月到2022年2月，共收集了829份豬鼻拭子樣本，分離了8個甲型流感病毒：7個來自2021年8月，1個來自2021年9月。

研究者發現，2021年8月檢測到的甲型流感病毒是H3N2病毒，其內部基因片段均來自H1N1甲型病毒譜系。

2021年9月分離出的甲型流感病毒則為多個豬流感譜系之間的重配。該病毒一部分基因片段屬於禽H9N2病毒亞型，包含源自pH1N1譜系、歐亞禽類H1N1譜系的基因片段，其非結構基因片段屬於三重重配譜系。

基於已有研究，基因4型歐亞禽樣豬甲型流感病毒可以結合人類唾液酸受體，使病毒能夠在人類氣道上皮細胞中有效複製。序列分析表明，此前報導的一些基因4型病毒和本研究分離出的歐亞禽樣H1N1病毒可能有共同的祖先，提示需要對該基因型及其重組的流行潛力進行進一步風險評估。

此外，人類感染相關的禽類甲型流感病毒包含源自禽 H9N2 病毒的內部基因，表明H9N2病毒的內部基因可能有助於人畜共患病傳播，提示該病毒株具有人畜共患病傳播的可能性。