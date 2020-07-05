豬流感風險　中國疾控中心證實：「偶可感染人類」、尚無人傳人

▲按照中國疾控中心說法，豬流感病毒存在已久，不斷演變，但目前尚無有效人傳人的情況。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

近日有科學家在國際期刊發表論文，稱在中國大陸發現「豬流感」，且已有豬傳人的案例，具大流行風險。對此，中國疾控中心近日綜合論文研究做出官方回應，表示現階段該病毒未構成即刻發生的公共衛生威脅，雖「『偶可感染人類』，但尚不具備有效人傳人的能力。」

據《北京日報》報導，中國疾控中心系結合論文研究結果、前期研究基礎和中國流感監測數據進行綜合分析，並指稱豬流感其實早已出現。

▲對於豬流感，台灣防檢局日前表示，並無直接證據顯示可由豬隻傳染給人類或是人傳人，且初步檢驗結果出爐後，也排除台灣有新型豬流感病毒。。（圖／ET資料照）

中國疾控中心表示，按照國家動物部門的監測研究結果，自2009年後，豬群中原本流行的EA-H1N1病毒與造成2009年大流行的甲型H1N1流感病毒不斷進行重配，產生了多種基因型並持續進化，其中就包括了論文中報導的G4基因型病毒。

分析總結，「現階段G4基因型病毒並未導致流感大流行的風險較既往升高，研究結果也未進一步提示該病毒已構成即刻發生的公共衛生威脅。」

中國疾控中心表示，所謂EA-H1N1豬流感病毒並不是近期才出現的一種全新亞型的甲型流感病毒，2016年以來，G4基因型病毒已逐漸成為中國豬群中的優勢病毒；另透過體外實驗和動物試驗發現，G4基因型病毒能結合人上呼吸道的人流感病毒受體、能夠在雪貂間通過飛沫傳播。

但中國疾控中心強調，「包括G4基因型病毒在內的EA-H1N1豬流感病毒『偶可感染人類』，但尚不具備有效人傳人的能力。」

中國疾控中心專家表示，普通公眾被感染的概率極低。在日常生活中註意保持良好的個人和環境衛生，應盡量減少和畜、禽、野生動物的接觸；此外，在生肉加工烹飪的過程中，還應注意生熟分開、燒熟煮透、手衛生等基本衛生習慣。

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