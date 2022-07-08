扯爆！他撿到皮夾幫失主「換臉」　健保卡換自己大頭照竟過關

▲劉姓男子去年拿著撿來的健保卡，臨櫃更換成自己的大頭照，過程中沒人發現異狀。（示意圖／記者謝盛帆攝）

記者劉昌松／台北報導

劉姓男子去年撿到1個男用皮夾，竟拿皮夾失主的健保卡，到健保機關申請更換大頭照成功，之後想再去更換撿來的身分證上照片時，被戶政事務所人員發現有異，早已掛失證件的失主接獲通知後提告，劉男到案坦承冒用他人身分，台北地檢署8日依偽造文書等罪起訴劉男。

據了解，劉男和皮夾失主年紀相仿，2021年8月間，劉男在台北捷運南勢角站出口附近撿到皮夾，見皮夾裡面證件齊全，先是去租了1輛車，在租賃契約上填寫皮夾失主的個人資料，然後在9月間，到健保署所屬單位，臨櫃申請更換大頭照，劉男還依規定，拿出另一張有失主大頭照的身分證供比對。

沒想到承辦人員沒有認出劉男不是證件上的本人，讓劉男順利把失主的健保卡頭像換成自己的。隔沒幾天，食髓知味的劉男，又到桃園市的戶政事務所，企圖把失主身分證也換成自己的大頭照，但被戶政人員發現異狀而失敗，戶政人員除了查詢發現這張身分證已被掛失，也主動通知失主相關情形。

皮夾失主得知後，除了控告劉男涉嫌偽造文書等罪，也趕緊向所有證件的核發機關查詢，健保署這才發現已經受騙，跟著對劉男提告，檢警獲報後又查出劉男曾冒名租車，劉男坦承犯行，被依法提起公訴。