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快訊／山上徹也移送！最新模樣曝　上百家媒體搶拍

記者陳俊宏／綜合報導

41歲兇嫌山上徹也開槍射殺日本前首相安倍晉三，台灣時間今天（7日）上午8時許，從奈良西警察署被移送奈良地方檢察廳，他戴著白口罩、面無表情上了警車，現場有100多家媒體守候。他的罪名也從被捕時的「殺人未遂」，變更為「謀殺」。

山上徹也移送。（圖／路透）

▲▼山上徹也今早被移送。（圖／路透）

山上徹也移送。（圖／路透）

根據日本《NHK》報導，山上徹也落網後告訴警方，他對特定的宗教團體懷有怨恨，才會針對與宗教團體有關係的安倍晉三，「原本我想殺宗教團體的高層幹部，但我做不到，所以我決定用槍射殺前首相。」

槍擊案發生後，日本警方當場逮捕山上徹也，並立刻前往其住處調查，從住宅中搬出了10餘箱物品，並在其起居室內發現數把自製手槍，而這些手槍和射殺安倍的犯案手槍十分類似。

▼嫌犯山上徹也（紅圈）就站在安倍的後方開槍。（圖／路透）

▲▼安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

山上徹也供稱，他早在數個月前就已經開始計畫這一次的刺殺行動，原本打算用自製炸彈殺死安倍，但他在實驗後發現，自製炸彈無法將人殺死，所以才改用自製手槍犯案。

安倍晉三8日在奈良街頭助選時，遭山上徹也從身後連開2槍，造成他失血過多送醫不治。安倍遺體9日運抵東京家中，守靈儀式將於11日舉辦，12日則在東京增上寺舉行葬禮，屆時僅開放親友參加。

▲▼安倍晉三遭41歲山上徹也槍擊身亡。（圖／路透）

▲▼山上徹也開槍後，當場被壓制逮捕。（圖／路透）

▲▼ 安倍晉三。（圖／路透）

▲▼日本前首相安倍晉三遺體的車輛抵達他在東京的住所。（圖／路透）

▲▼安倍遺體9日運抵東京家中。（圖／路透）

▲▼日本前首相安倍晉三遺體的車輛抵達他在東京的住所。（圖／路透）

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