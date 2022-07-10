　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比歸剛欸還煩！網路狂刷「芭比Q」超洗腦　苦主抓狂：給我閉嘴

▲▼滑手機,嫌棄,簡訊,訊息,來電,不高興。（圖／記者曾筠淇攝） 

▲「芭比Q」最近超紅。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「完了完了完了，芭比Q了～真的芭比Q了，真的完蛋了～」最近相當流行「芭比Q」這個用語，網路上時不時就會跳出來，就有網友不禁好奇，大家平常也會把這個詞掛在嘴邊嗎？話題引發討論，底下一票網友則反感表示，「聽到就煩」、「沒聽幾次就覺得惱人」。

這名網友在Dcard上，以「大家會說『完了芭比Q了』嗎」為題發文，提到每個時期都會有其特別的流行語，最近一直聽到的就屬「完了芭比Q了」，新聞、IG等都能看到，意思就是「完蛋了」，雖然網路上很常見，但大家平常真的會把這幾個字順口說出來嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友們紛紛回應，「某次跟朋友吃火鍋，隔壁桌男生一直講這句，有夠吵超想叫他閉嘴」、「我妹超愛說，我都直接叫她閉嘴」、「我也很討厭，但我也被洗腦了」、「不會，毫無意義」、「覺得很煩的流行語」、「跟歸剛欸一樣煩，沒聽幾天就覺得很膩」。不過也有部分網友表示，「我第一次聽到就覺得蠻好笑的」、「個人覺得那首歌蠻好笑的」、「會狂講」。

據了解，「芭比Q」其實就是「完了」的意思，從BBQ（barbecue）衍生而來，BBQ指的是燒烤，後來才被延伸出火化、完了的意思。這股風潮出於抖音，大陸抖音遊戲博主「@無賴－電音吃雞」某次上傳「吃雞」（絕地求生）的影片時，慌張直呼「芭比Q了！」這詞因而爆紅。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

►日本人認證！10秒泡出研磨咖啡　「狂賣150萬包」比大冰奶還便宜

►超Q泰國象「拉鍊一拉」驚呆！圓肚子彈出超大袋子　購物也能很時尚

►穿了會上癮的內衣超甜價！「冰礦涼感」太適合夏天了

ET快訊
大S認「整場婚禮都在發火」　慘曝11年前世紀婚背後真相
陳時中選北市！指揮中心降級解散？　專家估時機2走向
快訊／轉戰台北市長！　陳時中發聲了
陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看
雙北「龍中配」佈局底定！蔡英文正式拍板「陳時中＋林佳龍」
被指「刺殺安倍」罪魁禍首　統一教親上火線回應了！
快訊／新北男下海撈蛤蜊　失足落水死亡
跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看

兒女都罹癌　母第一反應超催淚！她剃髮拚了「只求多活老媽一天」

被醫師包養2年懷孕了！女大生收10萬墮胎費被切割…怒喊：不甘心

跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

海上「2熱帶擾動增強中」對台影響曝！這3天半個台灣都有雨

台東+346　確診兒童發生抽搐等症狀應速送醫

比歸剛欸還煩！網路狂刷「爆紅1用語」超洗腦　苦主抓狂：給我閉嘴

桃園+2947　7／11開設26接種站施打Novavax疫苗

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

騎士等紅燈被車輪輾腳　阿伯頻道歉卻忘移開XD

「邱澤帥嗎」許瑋甯1字甜讚老公！　劉品言合體「彪哥」不敢露：怕得到冰塊

汪！惡霸犬跟媽媽吵架　哼一聲生氣氣掉頭離開

迷路柴犬隨機跳車躲雨　車主愣：X小...好可愛

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

陳時中獲召選北市！衛福部長屬意他接班　熱門人選一次看

兒女都罹癌　母第一反應超催淚！她剃髮拚了「只求多活老媽一天」

被醫師包養2年懷孕了！女大生收10萬墮胎費被切割…怒喊：不甘心

跟妹妹一起洗澡「女友無法接受」　20歲哥傻了：看了也沒感覺

海上「2熱帶擾動增強中」對台影響曝！這3天半個台灣都有雨

台東+346　確診兒童發生抽搐等症狀應速送醫

比歸剛欸還煩！網路狂刷「爆紅1用語」超洗腦　苦主抓狂：給我閉嘴

桃園+2947　7／11開設26接種站施打Novavax疫苗

綠營正式拍板林佳龍選新北　他酸林「失學少女」：把我們新北當備胎

曾總點名Key Man　還是要靠林立！3局敲廖任磊超前安

陳時中將出戰北市！傳接任衛福部部長　薛瑞元回應了

南韓辣模撩起上衣…沒料妹竟迸出飽滿飛彈！　老司機暈：內在很可以

陳時中選北市「指揮官出缺」！指揮中心降級解散？專家估時機2走向

海邊出現「漂浮大芒果」被撈起來氣炸！　張嘴怒噴水笑翻網

快訊／轉戰台北市長！　陳時中獲民進黨提名：責任來我就扛

下半月「4生肖」偏財運強！一路旺到鬼門關　1類人彩券隨便中　

樓下發出巨響　媽下樓見阿金「自帶社交距離」笑翻：在走秀嗎

悼念安倍晉三降半旗　朱立倫「逆風」支持：對國際友人表達感謝

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

台大畢業生突收1公文「合格才能離校」

恐有新颱　全台轉雨降溫時間曝

「媽媽被乾爹包養」爸也同意！她心死搬離家

寶雅店員結帳「謎之摩擦」！原因揭曉

小S走紅毯扶他！網狂問「金曲獎帥哥」是誰

網路狂刷「1用語」超洗腦　苦主抓狂：閉嘴

10年狂嗑6000個爌肉便當　他突消風10公斤原因曝

百元理髮剪得被狗啃！她道歉「兒子對不起」網全傻眼

狂開百家飲料店被諷蛋塔效應　廖老大回應了

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

「阿嬤被賣掉」辛苦錢...阿公養小三！孫女曝悲歌

您的外送員正在炒菜！餐廳照曝光網驚呆

更多熱門

相關新聞

朋友家人給頭期　她一問後悔了「8位數↑」

朋友家人給頭期　她一問後悔了「8位數↑」

年輕首購族想買房，有的得咬緊牙根存頭期款，但家裡人出手相助的不算少數。就有女網友在Dcard發文，「千萬不要問朋友家裡給多少頭期款！」說她問了朋友買房的經驗後，忍不住感嘆，「投胎真的是學問。」話題讓一票人超有感，但也引發鍵盤戰，意外爆熱論。

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

寶雅店員結帳「謎之摩擦」！原因揭曉

寶雅店員結帳「謎之摩擦」！原因揭曉

房東傳訊息　只有1句話卻嚇呆她：想退租！

房東傳訊息　只有1句話卻嚇呆她：想退租！

小S走紅毯扶他！網狂問「金曲獎帥哥」是誰

小S走紅毯扶他！網狂問「金曲獎帥哥」是誰

關鍵字：

芭比Q流行語Dcard

讀者迴響

熱門新聞

女神級保鏢失職　真相大逆轉

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

被竇智孔罵垃圾「夏克立沉默4天發聲了」！

朱軒洋爆退出演藝圈！經紀公司：理念不合

趙小僑女兒出生6天「1指數變高」！出院緊急喊卡

黃嘉千崩潰看精神科！友怒揭「下課粒垃圾」內幕

曾炫耀女友口技高強！彰化男「慘遭朋友NTR」怒告性侵

爆頭影像！花蓮油罐車擦撞機車　婦遭輾慘死

夏克立友人控「黃嘉千冷暴力5大罪狀」！逼簽自願分居

快訊／羅志祥無預警宣布喜訊」全場嗨翻

兒子幼兒園「女同學長得像老公」！人妻追真相崩潰

羅志祥唱一半...當紅網紅突現身虧：很會管理時間

高二生闖台電管制區進谷關戲水亡！　爸怒喊告

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

蔡英文決定降半旗悼安倍　葉慶元嗆：媚日也請不要違法

更多

最夯影音

更多
小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD

小S開黃腔...具俊曄笑罵：神經病！　陶晶瑩也想摸「歐巴胸部」被阻止XD
男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

男高生闖管制區馬陵溫泉　卡深潭亡！爸喊告同行友

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥「王者歸來！」　小巨蛋從觀眾席登場

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

羅志祥超寵粉觀眾席互動　跟歌迷抬槓「竟是第一次來看」

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

安倍遺體抵達東京家中　8小時車程愛妻相伴

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面