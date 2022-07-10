比歸剛欸還煩！網路狂刷「爆紅1用語」超洗腦　苦主抓狂：給我閉嘴

▲「芭比Q」最近超紅。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「完了完了完了，芭比Q了～真的芭比Q了，真的完蛋了～」最近相當流行「芭比Q」這個用語，網路上時不時就會跳出來，就有網友不禁好奇，大家平常也會把這個詞掛在嘴邊嗎？話題引發討論，底下一票網友則反感表示，「聽到就煩」、「沒聽幾次就覺得惱人」。

這名網友在Dcard上，以「大家會說『完了芭比Q了』嗎」為題發文，提到每個時期都會有其特別的流行語，最近一直聽到的就屬「完了芭比Q了」，新聞、IG等都能看到，意思就是「完蛋了」，雖然網路上很常見，但大家平常真的會把這幾個字順口說出來嗎？

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貼文曝光後，網友們紛紛回應，「某次跟朋友吃火鍋，隔壁桌男生一直講這句，有夠吵超想叫他閉嘴」、「我妹超愛說，我都直接叫她閉嘴」、「我也很討厭，但我也被洗腦了」、「不會，毫無意義」、「覺得很煩的流行語」、「跟歸剛欸一樣煩，沒聽幾天就覺得很膩」。不過也有部分網友表示，「我第一次聽到就覺得蠻好笑的」、「個人覺得那首歌蠻好笑的」、「會狂講」。

據了解，「芭比Q」其實就是「完了」的意思，從BBQ（barbecue）衍生而來，BBQ指的是燒烤，後來才被延伸出火化、完了的意思。這股風潮出於抖音，大陸抖音遊戲博主「@無賴－電音吃雞」某次上傳「吃雞」（絕地求生）的影片時，慌張直呼「芭比Q了！」這詞因而爆紅。

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